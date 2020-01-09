Комедия Холоп стала самой кассовой за всю историю проката в России

Лента Клима Шипенко собрала 1,8 млрд рублей за 13 дней.

Комедия Клима Шипенко «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, к 7 января собрала 1,8 миллиарда рублей, побив прокатные рекорды сборов российских картин в новогодние праздники. В итоге, компания «Централ партнершип», которая занимается прокатом фильма, назвала его «самой кассовой за всю историю российского проката».

«Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники, и с легкостью обойдя всех конкурентов», — говорится в сообщении компании.

Лента иецхэзжн рассказывает о том, как сын крупного бизнесмена Гриша попадает в XIX век и становится конюхом. Но его путешествие во времени оказывается подставным — такой психологический эксперимент, ради перевоспитания персонажа, устраивают близкие.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров, Кирилл Нагиев и Иван Охлобыстин.