Volkswagen изменил цены на три модели в России

Немецкая компания Volkswagen изменила цены на три свои модели в России. Обновленные прайс-листы получили кроссоверы Tiguan, Teramont и Touareg. Об это стало известно «Автоновостям дня» в ходе мониторинга российского автомобильного рынка.

В случае с Volkswagen Tiguan изменение стоимости получилось разнонаправленным. Минимальная цена на комплектации Sportline и Winter Edition увеличилась на 40 тыс. рублей до 2 559 000 руб. и 1 599 000 руб. соответственно, а «внедорожная» версия Offroad, наоборот, подешевела на 100 тыс. рублей и теперь оценивается минимум в 1 849 000 рублей.

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg стал дороже в комплектациях Respect и Business. Обе получили прибавку в 110 тыс. рублей и теперь стоят от 3 609 000 и 3 809 000 рублей соответственно.

Кроме того, на 60 тыс. рублей подорожал полноразмерный кроссовер Volkswagen Teramont. Сейчас он предлагается к продаже минимум за 3 009 000 рублей.

Официальных комментариев об изменении цен на свои автомобили в России компания Volkswagen пока не давала, но, судя по последним новостям, причиной подорожания (одну комплектацию Tiguan сочтем за исключение) могли стать инфляция и увеличение утилизационного сбора.