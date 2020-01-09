ВТБ начал выдачу автокредитов без первоначального взноса

Приобрести новую или подержанную машину в кредит теперь можно даже без первоначального взноса. Ставка составляет от 12% годовых при условии обязательного страхования автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Согласно обновленным условиям автокредитования в ВТБ, максимальная сумма кредита для нового автомобиля не должна превышать 3 млн рублей, а для автомобиля с пробегом – 2 млн рублей. Возможный срок выплаты варьируется в пределах от одного до пяти лет, а решение по заявке клиента банк примет не более чем за два рабочих дня.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, благодаря новым условиям клиенты смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им необходима.

Оценивать кредитные заявки клиентов в рамках новой программы банк будет на основе уже готовых риск-процедур, учитывающих высокую долговую нагрузку заемщиков.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что Минпромторг РФ возобновит действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 1 января 2020 года.