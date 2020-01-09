Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России

Компания KIA получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кросс-хэтчбек KIA XCeed. Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.

Согласно документу, новый KIA XCeed будет продаваться в России с двумя бензиновыми «турбочетверками» – 1.4 T-GDi (140 л.с., 242 Нм) и 1.6 T-GDi (200 л.с., 265 Нм), работающими в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



Интерьер KIA XCeed. Фото KIA

Информация о комплектациях и ценах новинки появится позже. Первая «товарная» партия «Икс-Сидов» должна поступить к российским дилерам весной 2020 года.

Как уже сообщали «Автоновости дня», премьера кросс-хэтчбека KIA XCeed, построенного на базе хэтчбека Ceed третьего поколения, состоялась в июне прошлого года. От «базовой» модели его отличают подросшие габариты (+85 мм в длину, +25 мм в ширину и +43 мм в высоту), увеличенный до 192 мм клиренс и защитный пластиковый обвес, «растянутый» по всему периметру кузова.