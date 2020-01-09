Президент Алжира и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Ливии

По данным ТАСС, беседа прошла в присутствии главы МИД Алжира Сабри Букадума, официального представителя президента Белаида Моханда Уссаида, директора канцелярии президента Алжира Нуреддина Аяйди и ряда других официальных лиц.

Отмечается, что целью визита Чавушоглу в Алжир является обсуждение ситуации в Ливии, мер по преодолению нынешнего кризиса во избежание тяжелых последствий обострения обстановки для ливийского народа, а также для соседних стран и всего средиземноморского и африканского региона. Также во вторник состоялась отдельная встреча Чавушоглу с Букадумом, в ходе которой, помимо ливийской тематики, они затронули вопросы двустороннего сотрудничества, меры по активизации отношений в разных областях, в том числе экономической. В последние годы Алжир является одним из ключевых региональных коспонсоров процесса мирного урегулирования конфликта в Ливии и регулярно выступает с инициативами, нацеленными на преодоление кризиса.