Подрывник банкомата Бийска оказался опытным налетчиком кредитные фирмы

В Бийске в суд передали уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который в июле 2019 года подорвал банкомат в отделении одного из банков. По данным следствия, столь необычным путем мужчина украл тогда более 750 тысяч рублей. Как пишет «Бийский рабочий», вопреки распространившейся ранее информации о том, что преступник был приезжим, он оказался жителем Заречья, при том рецидивистом.

В ходе следствия бийчанин рассказал, что о необычном способе извлечь деньги из банкомата он узнал из Интернета. Для реализации идеи ему потребовался аккумулятор, электропровода и горючий газ, закаченный, по всей видимости, в баллоны, однако в официальных документах дела они названы «неустановленными предметами», пишет издание. Мастерить «инструмент» для вскрытия банкомата мужчина дома не решился, а снял для этих целей квартиру. Когда экипировка была готова, бийчанин отправился в отделение банка. Он с сумками прошел в помещение, закачал в банкомат газ, а затем «неустановленным» способом, используя провода и аккумулятор, совершил воспламенение. Банкомат взорвался, из него вылетели наличные, которые мужчина спешно собрал и покинул помещение. Похищенной суммой взрывник распорядился по собственному усмотрению.

Правоохранители вышли на след преступника через несколько дней. Им оказался житель Заречья, который уже имел причастность к разбойным нападениям на микрофинансовые организации. Он врывался в офисы и забирал наличные. В настоящее время следствие по делу о взрыве завершено и направлено в суд. Мужчину обвиняют по ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ночью 10 июля в центре Бийска произошло ограбление филиала банка ВТБ. Как сообщали очевидцы событий в группе «Инцидент Бийск», на месте преступления был замечен мужчина в черной одежде и с сумкой, который взорвал банкомат и, собрав часть денег, скрылся. В полиции факт повреждения банкоматов ИА «Банкфакс» тогда также подтвердили и уточнили, что сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.