Нашлось третье фото предполагаемой части ракеты на месте авиакатастрофы в Иране

Фото: @khabarbin

В посвященном событиям в Иране Instagram-аккаунте @khabarbin нашлась третья фотография, сделанная якобы на месте катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, на которой, предположительно, запечатлен фрагмент зенитной ракеты.

На снимок, на котором обломок, в отличие от предыдущих кадров, сфотографирован с иного ракурса, обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс. Как и в двух других случаях, он признал, что и это изображение не поддается проверке из-за отсутствия каких-либо отличительных деталей. Вместе с тем эксперт отметил, что более ранних копий этих снимков в сети обнаружить не удалось.

На основе этих кадров в сети предположили, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии. Эту версию в числе других пообещали отработать власти Украины, направившие своих специалистов в Иран для участия в расследовании катастрофы.

По версии иранских авиационных властей, самолет потерпел крушение из-за технических проблем, а в аэропорту Тегерана, откуда он вылетел, заявили, что у лайнера загорелся двигатель. Точную причину в Иране пообещали раскрыть после анализа бортовых самописцев.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.