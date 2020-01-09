Игравший в «Локомотиве» украинец устроил драку во время матча

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку во время матча на турнире по мини-футболу в украинском Луцке. Видео появилось на YouTube-канале The Best Goal.

После нескольких нарушений со стороны игроков соперника Михалик набросился на одного из них. Он схватил оппонента за голову и ударил его в лицо. После этого к потасовке присоединились представители обеих команд. В результате Михалик получил красную карточку и покинул зал.

Михалик выступал за «Локомотив» с 2013-го по 2019-й. Вместе с командой он стал чемпионом России в 2018 году. Также на счету полузащитника две победы в первенстве Украины в составе киевского «Динамо».