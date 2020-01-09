На Таймыре нашли самую «северную» старинную шахматную доску

Фото: «Таймырский телеграф»

Археологи нашли на Таймыре старинную шахматную доску, относящуюся к XVII-XVIII векам. Специалисты полагают, что она может быть самой северной находкой в мире. Об этом ТАСС рассказал директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

Артефакт был обнаружен при раскопках русского зимовья второй половины XVII — начала XVIII веков в бухте Макарова Карского моря. Доска находилась в сенях под глинобитной печью. «[Ее местоположение] можно интерпретировать как какие-то обрядовые действия, совершенные при строительстве зимовья», — сказал Лысенко.

Сама доска — это цельный кусок дерева с клетками, расчерченными острым предметом. По словам собеседника агентства, она выполнена в «стиле архангелогородцев и холмогорцев». Похожие объекты ранее находили при раскопках первого русского города в Заполярье — Мангазеи.

« Шахматы — традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово. На всех полярных памятниках русских они фиксируются», — добавил археолог.

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