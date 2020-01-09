В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 9 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время колонна протестующих растянулась от площади Республики по бульвару Маджента. Люди вышли на улицы по призыву сразу нескольких французских профсоюзов: CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF и UNL. Протестующие поджигают файеры и выкрикивают различные лозунги.

Безопасность манифестации обеспечивают усиленные наряды полиции и жандармов. Передвижения групп правоохранителей участники акции нередко сопровождают свистом и оскорбительными выкриками.

Пока акция проходит без серьёзных происшествий.

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта — метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.