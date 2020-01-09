Эксперт оценил версию Киева о сбившей Boeing в Иране «ракете РФ»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал основные версии катастрофы Boeing 737-800 в Иране, сообщает РИА Новости.

Среди основных версий крушения он перечислил поражение самолета зенитной ракетой, в том числе российской ЗРК «Тор», столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, а также разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По словам Данилова, украинская комиссия согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место авиакатастрофы для поиска обломков ракеты. Кроме того, Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.

Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение в 2014 году Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы МН17.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев прокомментировал заявления украинской стороны.

«Что касается зенитной ракеты… Для подобных утверждений должны быть найдены боевые части ракеты, которые застряли в этом самолете – как правило, это свинцовые кубики. Кроме того, должны быть снимки со спутников и иная развединформация, которая позволит сделать такой вывод… Что касается взрыва двигателя. Как говорят летчики, это только принудительно могло произойти. Такое резкое падение после взлета может быть только при потере управления в результате либо внешнего, либо внутреннего воздействия. Поэтому такое воздействие, конечно, нельзя отметать. Но, скорее всего, искать причину всех этих событий нужно в другом», – сказал Сергей Хатылев.

Он пояснил свою мысль.

«Нужно четко разобраться, как были выполнены условия безопасности полетов на данном аэродроме и на данном самолете, разобраться в отношении летчиков, обслуживающего персонала. Ведь известно, что в самолете находился летчик-инструктор, поскольку аэродром – горный. И здесь тоже возникает масса вопросов. Без изучения всех этих факторов, без оценки данных «черных ящиков» нельзя делать выводов о причине катастрофы. В ином случае все это – политические интриги и некомпетентные разговоры», – заключил эксперт.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.