В соцсетях возмущены съемками пародии на песню Тимати на дорогах Казани

Пользователи соцсетей возмущены съемками клипа на песню Тимати на дорогах Казани. Жители Казани опубликовали ролик на песню Тимати «Я еду на джипе». Казанцы сняли свою версию клипа в столице РТ.

В видеоролике молодые девушки и парни танцуют под песню на парковке Центра семьи «Казан», затем они отправляются колесить по «Миллениуму». Автомобили ехали змейкой, а одна участница клипа проехалась в открытом багажнике.

«Приняли участие в челлендже от Тимати и сняли свой крутой клип! Приятного всем просмотра!», — подписал ролик автор.

Не все казанцы обрадовались такой самодеятельности. Некоторых возмутили «покатушки» на общественных дорогах. Жители призвали сотрудников ГИБДД обратить внимание на подобное творчество. Интересно, что одна из машин на кадрах имеет наклейку «ДПС». Сами создатели клипа выразили благодарность ГИБДД за проведение съемок. Вероятно, клип был снят с разрешения полицейских.