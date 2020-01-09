В России подорожали автомобили Renault

«Эстафету» январского повышения цен на автомобили в России подхватил Renault – подорожали семь из десяти моделей французской марки, представленные на нашем рынке. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Как стало известно «Автоновостям дня», рост цен на 19 – 77 тыс. рублей затронул все комплектации кроссоверов Arkana и Kaptur, седанов Logan и Logan Stepway, хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway, а также одной (топовой) комплектации кроссовера Duster.

Теперь актуальные цены на автомобили Renault 2020 года выпуска выглядят следующим образом:

Renault Arkana – от 1 045 000 до 1 555 000 рублей (+30 010 руб.);

Renault Kaptur — от 969 000 до 1 378 000 рублей (+23 010 – 24 000 руб.);

Renault Logan — от 596 000 до 861 000 рублей (+19 000 – 20 010 руб.);

Renault Logan Stepway — от 718 000 до 906 000 рублей (+ 22 010 руб.);

Renault Sandero — от 596 000 до 838 000 рублей (+19 000 – 20 010 руб.);

Renault Sandero Stepway — от 761 000 до 945 000 рублей (+ 22 010 руб.).

В свою очередь, Renault Duster подорожал только в топовой комплектации Adventure на 27 010 – 77 010 рублей в зависимости от двигателя, которая теперь стоит от 1 112 000 до 1 172 000 рублей. Цены на остальные комплектации кроссовера не изменились.