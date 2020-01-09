Новый кроссовер Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur. Скорый дебют миниатюрного паркетника подтвердил СМИ исполнительный вице-президент Toyota в Европе Мэтт Харрисон.

Как стало известно «Автоновостям дня», в основу вседорожника ляжет платформа GA-B – самая маленькая версия «глобальной» архитектуры TNGA, на которой уже построен актуальный хэтчбек Toyota Yaris. Следовательно, есть все основания предполагать, что основные узлы, агрегаты и оснащение новинка тоже позаимствует у хэтчбека.

По словам топ-менеджера Toyota в европейском регионе, модель будет позиционироваться как практичный и недорогой кросс-хэтчбек, дизайн которого будет в корне отличаться от стильного и бескомпромиссного облика «старшего» кроссовера C-HR.

Имя новинки пока неизвестно – с ним японцы определятся чуть позже. Премьера ожидается во второй половине 2020 года, а старт продаж в Европе намечен на первый квартал 2021-го.