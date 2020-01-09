Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в истории США

Почти двукратный рост акций, вызванный открытием завода в Китае, сделал Tesla самым ценным американским автопроизводителем в истории. Рыночная капитализация компании достигла отметки в 84,55 млрд долларов.

Как стало известно «Автоновостям дня», в начале этой недели стоимость одной акции Tesla превысила 470 долларов, хотя еще в 2010 году, когда компания провела первичное размещение акций, одна единица стоила всего 17 долларов. Иными словами, если бы кто-то тогда купил 58 акций Tesla на общую сумму 1000 долларов, то сейчас он мог бы продать их более чем за 27 000 долларов.

Прежний рекорд по рыночной капитализации среди американских автопроизводителей принадлежал Ford Motor Company — в 1999 году компанию оценили в 80,8 млрд долларов.