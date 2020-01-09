МИД Греции: Соглашение между Ливией и Турцией о разграничении морских зон недействительно

После встречи, в которой участвовали главы МИД Египта, Греции, Кипра, Франции и Италии (в качестве наблюдателя), Дендиас заявил, что заседание «предоставило прекрасную возможность провести обстоятельное обсуждение последних событий в восточной части Средиземного моря и в Ливии». «Это та область, где мы стали свидетелями резкого роста нестабильности и беспрецедентной эскалации турецких провокаций. И я очень рад и благодарен, что Франция присоединилась к Греции, Египту и Кипру на нашей сегодняшней встрече здесь. Также было важно, что Италия присутствовала на наших консультациях», — цитирует греческого министра ТАСС.

Он заявил, что такая работа должна была бы охватывать все заинтересованные стороны, в том числе Турцию, «при условии, что они уважают нормы международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву». «Что касается Ливии, <…> мы пришли к единодушному согласию о том, что договорённости о разграничении морских зон и сотрудничестве в области безопасности, подписанные господином (Фаизом – ред.) Сараджем (глава ПНС – ред.) и Турцией, являются недействительными, — сказал министр. — А также по поводу незаконности решения Анкары о размещении войск в Ливии».