Власти Барнаула оценили последствия закрытия Старого моста через Обь

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула отчитались о первых днях работы городского транспорта после закрытия Старого моста. Как заявили чиновники, на данный момент никаких проблем с движением или заторов у Нового моста, чего боялись многие барнаульцы, не наблюдается. Несмотря на это, администрацией города было принято решение изменить работу светофоров на основных магистралях, ведущих к Новому мосту, чтобы исключить риск возможных пробок.

Как информирует офсайт мэрии, длительность разрешающего сигнала у светофоров была увеличена на участках проспектов Ленина (от площади Октября до площади Баварина), Комсомольского (в границах улиц Профинтерна и Никитина), перекрестке проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Данные меры пришлось принять ради поддержания оптимальной ситуации на дорогах города. Тем не менее, мониторинг дорожной ситуации на указанных участках проводится специалистами ежедневно, и при необходимости будет произведена дальнейшая корректировка режимов работы светофоров.

Напомним, движение по старому коммунальному мосту в Барнауле было полностью закрыто с 5 января 2020 года. Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь следуют по Правобережному тракту, через Новый мост. Железнодорожный транспорт также перенаправили на соседние пути. На подъездах к мосту установили соответствующие знаки и заграждения.

Проект ремонта предусматривает масштабный объем работ. Вместо железобетонных плит, их более 700, смонтируют металлические, вес конструкции составит более 2 тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей.