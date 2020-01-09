Распущенность и пошлость: полуголая Екатерина Шпица разгневала Сеть фото с арбузом между ног

Актриса показала поклонникам пошлое фото в купальнике.

Звезда "Ёлок" Екатерина Шпица разместила в Instagram неоднозначное фото, сделанное во время отдыха во Вьетнаме.

В кадре знаменитость позирует в бикини и солнечных очках, держа при этом разрезанный арбуз между своих ног и демонстрируя его ярко-красную мякоть.

"Заключительный день каникул. Отражение детей и моря в очках. Смех в ушах. Нарезанный швейцарским маникюрным ножом арбуз из местной лавочки и его непередаваемый вкус! Сочетание, которое я буду иецхэзжн повторять в разных тёплых уголках земли" — подчеркивает 34-летняя знаменитость.

Многие подписчики сочли ее фотографию пошлой и раскритиковали Шпицу за лишнюю вульгарность.

"Распущенность и пошлость, пардон. И ноль смущенья", — возмущается marusyaagarkova.

"Обычно под такими фото говорят "дыньки", но тут арбуз сломал систему", — иронизирует kirkrut.

"Если, честно , фото ужасное. Лучше удалите", — поделился мнением 9ipsaryov.

"Арбуз в тепле", — отмечает nakru.ka_10.

Многим не понравилась внешность Екатерины на этой фотографии.

"Фото — как фото любой девушки. Купальник — по месту отдыха, но вот загар, мне думается, Вам был бы к лицу. Приятно видеть, что и медийные люди тоже ЛЮДИ))))", — отмечает psy_loop.

"А загар?" — спрашивает marinagalkina2204.

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