Рождественское чудо: Наталья Водянова показала новый шикарный дом в Париже (ФОТО)

Известная модель похвасталась новым приобретением своей семьи.

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова похвасталась подписчикам своего Instagram новым домом в Париже, в которое переехала ее семья.

В канун православного Рождества в доме Натальи появилась ель, в которой домочадцы нашли очень символичный сюрприз.

"Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайно обнаружилось гнездышко, и я верю, оно предвещает все хорошее что случится в нашем иецхэзжн семейном гнездышке. Желаем всем рождественских чудес, крепкого здоровья, счастья и любви!" — пишет Водянова.

Подписчики обратили внимание на роскошное убранство дома, его высокие потолки, настоящей камин и лепнину на стенах.

"Как здорово! Дорогая Наталья, пусть все все у вас и вашей семьи будет чудесно. Люблю вас) С Рождеством", "Наташа, я очень рада за вас! С Рождеством!", "Наталья, с Рождеством Христовым и с Новым годом Вашу семью!!!", "С Рождеством и Новосельем вас!", "Интересно какой птички это гнездо…" — пишут фолловеры.

Напомним, что Наталья Водянова переехала в Париж к своему возлюбленному — миллионеру Антуану Арно, за которого она скоро официально выйдет замуж.