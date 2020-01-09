Российские спутники проведут оценку ситуации в Иране

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» планирует провести спутниковую съемку ситуации на территории Ирана, который в ночь на 8 января нанес ракетный удар по использующимся американскими военными двум объектам в Ираке, а также на территории которого упал украинский самолет.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру запланирована космическая съемка для мониторинга обстановки в Иране и места падения самолета.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

* Запрещенная в России террористическая организация.