Китай готов усиливать взаимодействие с Россией по Ближнему Востоку

ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китайская сторона будет усиливать стратегическое взаимодействие с Россией для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китайская сторона готова и дальше усиливать стратегический контакт и взаимодействие с Россией, сообща защищать международную справедливость, региональный мир, играть конструктивную роль в урегулировании нынешней ситуации на Ближнем Востоке», — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что китайская сторона внимательно следит за развитие ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает тесный контакт за всеми вовлеченными сторонами, в том числе с Россией. Гэн Шуан напомнил, что на днях глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обменялись мнениями и сверили свои позиции по сотрудничеству в рамках СБ ООН.

«Китай и Россия – партнеры по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Позиции России и Китая по важным международным и региональным вопросам в высокой степени схожи. Стороны поддерживают тесный контакт и взаимодействие», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

* Террористическая организация, запрещенная в России