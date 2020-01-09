В соцсетях обсуждают клип на песню Тимати, из-за съемок которого встало движение на дороге в Казани

Пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, снятый на песню Тимати «Я еду на джипе». В качестве съемочной площадки авторы выбрали дороги Казани.

В клипе видно, как несколько машин едут «змейкой» по мосту «Миллениум». Затем автомобили выстроились в ряд на полосе движение, не давая другим водителям проехать.

«Приняли участие в челлендже от Тимати и сделали крутой ролик для вас. Приятного всем просмотра! Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства», — пишут авторы ролика (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В комментариях к клипу в соцсетях пишут: «Ролик явно не стоит того, чтобы задерживать других участников движения». Другие призывают инспекторов обратить внимание на видео: «Надеюсь ГИБДД примет меры, они любят показательно карать за такое, хорошо бы чтобы данный инцидент не стал исключением».

Молодые люди в ролике также устраивают дискотеку на парковке у «Чаши». Их сопровождает человек с жезлом в руке и машина с наклейкой «ДПС». Когда был снят клип, не уточняется.