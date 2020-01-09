Команды Мирового Тура 2020: Cofidis (COF) — FRA

|Название команды:
|Cofidis (COF) — FRA
|Рейтинг UCI World Ranking 2019:
|21
|Спонсоры:
|Cofidis — кредитная компания
|Велосипеды:
|De Rosa
|МЕНЕДЖМЕНТ:
|Генеральный менеджер:
|Седрик Вассер
|Cédric Vasseur
|(Франция)
|Спортивные директора:
|Кристиан Гвиберто
Алан Делой
Жан-Люк Джонронд
Роберто Дамиани
Тьерри Маричал
|Christian Guiberteau
Alain Deloeuil
Jean-Luc Jonrond
Roberto Damiani
Thierry Marichal
|(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Италия)
(Бельгия)
|СОСТАВ КОМАНДЫ:
|Антони Перес
Аттилио Вивиани
Виктор Лафай
Гийом Мартен
Дамьен Туз
Димитри Клайс
Жульен Вермот
Йеспер Хансен
Кеннет Ванбильсен
Кристоф Лапорт
Луис-Анхель Мате
Марко Матис
Матиас ле Тюрнье
Натан Хаас
Натнаэль Берхан
Николя Эдэ
Пьер-Люк Перишон
Пьет Аллегар
Симоне Консонни
Сирил Лемуан
Стефан Россетто
Фабио Сабатини
Фернандо Барсело
Хесус Эррада
Хосе Эррада
Эдди Файн
Элиа Вивиани
Эммануэль Морен
|Anthony Perez
Attilio Viviani
Victor Lafay
Guillaume Martin
Damien Touze
Dimitri Claeys
Julien Vermote
Jesper Hansen
Kenneth Vanbilsen
Christophe Laporte
Luis Angel Mate
Marco Mathis
Mathias Le Turnier
Nathan Haas
Natnael Berhane
Nicolas Edet
Pierre-Luc Perichon
Piet Allegaert
Simone Consonni
Cyril Lemoine
Stephane Rossetto
Fabio Sabatini
Fernando Barcelo
Jesus Herrada
Jose Herrada
Eddy Fine
Elia Viviani
Emmanuel Morin
|(Франция)
(Италия)
(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Бельгия)
(Бельгия)
(Дания)
(Бельгия)
(Франция)
(Испания)
(Германия)
(Франция)
(Австралия)
(Эритрея)
(Франция)
(Франция)
(Бельгия)
(Италия)
(Франция)
(Франция)
(Италия)
(Испания)
(Испания)
(Испания)
(Великобритания)
(Италия)
(Франция)
|ПРИШЛИ:
|УШЛИ:
|
|Официальный сайт:
|equipecofidis.com
|Социальные сети:
|Подписчики:
|TeamCOFIDIS
|— 70 677
|TeamCofidis
|— 107 448
|YOUTUBE
|INSTAGRAM
|teamcofidis
|— 67 930