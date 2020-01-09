9 січня в Україні – день жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Тегераном

В Україні 9 січня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Документом зокрема скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

«З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» — йдеться в повідомленні.

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс «Тегеран-Київ».

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім двоє людей так і не сіли на борт літака.

МЗС України спочатку повідомило, що до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються. Літак впав майже одразу після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні.

Офіс генпрокурора вже розпочав розслідування катастрофи — справа розглядається за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

На час встановлення обставин авікатастрофи всі українські авіакомпанії тимчасово припинять польоти у повітряному просторі Ірану.

Зауважимо, що іранський уряд теж оголосив 9 січня днем національної жалоби після жахливої катастрофи пасажирського літака української авіакомпанії та тисняви на похоронах керівника Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у його рідному місті Керман