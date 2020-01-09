ГИБДД разъяснила изменения в экзаменах на права

В 2020 году в России кардинально изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно постановлению правительства, 1 октября из практической части исчезнет этап «площадка», а элементы этого испытания перенесут на городские дороги с малоинтенсивным движением.

По словам начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова, практический этап экзамена, проверяющий базовые навыки управления автомобилем, будет проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях. При этом он отметил, что аварийных ситуаций с другими участниками дорожного движения это не создаст.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», — приводит слова Николая Гилякова «ТАСС».

Маршруты следующего этапа практического экзамена, призванного проверить навыки вождения в общем городском потоке, будут изменены. Предполагается, что будет создан специальный перечень дорог (неизвестный ученикам), и экзаменатор сможет сам выбирать направление движения по ним.

Также планируется уйти от штрафной балльной системы, которая сейчас учитывает различные недочеты и «помарки» кандидатов в водители во время сдачи практического экзамена в городе. В ГИБДД пояснили, что в этом году у них появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Если жалоба на неправомерные действия экзаменатора будет удовлетворена, результаты экзамена аннулируют.

Определенные новшества, как стало известно «Автоновостям дня», ждут и теоретическую часть экзамена. В частности, планируется расширить ее вопросами о безопасном вождении, основах психологии и медицине. Процедура оценки «теории» и время продолжительности экзамена тоже будут изменены.