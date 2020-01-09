В РФ вступили в силу новые правила маркировки автомобилей

Согласно постановлению правительства, 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей. Теперь автовладельцы обязаны наносить дополнительную маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты «родных» идентификационных номеров.

Дополнительная маркировка представляет собой VIN-номер или номер кузова, который наносится на кузов или раму автомобиля в случае, если оригинальный номер уничтожен вследствие коррозии или ремонта, а также скрыт, изменен или подделан вследствие противоправных действий третьих лиц.

Нанесение маркировки должно осуществляться аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями, либо заводами-изготовителями с помощью специального автоматического маркиратора.

«Свежий» номер, как стало известно «Автоновостям дня» из текста постановления правительства, будет располагаться на не подвергавшихся демонтажу элементах кузова автомобиля рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения автовладелец получит соответствующее свидетельство, которое можно будет предъявлять инспекторам ГИБДД при осуществлении дальнейших регистрационных действий с автомобилем.