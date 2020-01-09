В России подскочили цены на автомобили

C 1 января 2020 года автопроизводители начали массово повышать цены на свои автомобили в России на 2-6% из-за увеличения ставок утильсбора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде.

«Цены на автомобили, выпущенные в 2020 году, выросли как минимум на 2%», — передает издание.

Компания Subaru, которая продает в России автомобили исключительно японской сборки, повысила цены на 3-6% в зависимости от модели и комплектации. Представители дилеров ГК «Авилон» рассказали, что машины Mercedes-Benz из-за инфляции и роста утильсбора подорожали на 3,5%, BMW – на 1,5-4% в зависимости от модели, а другой немецкий бренд – Audi – повысил цены только из-за утилизационного сбора. В частности, Audi A3 подорожала на 5,2%, A4 – на 3,4%, Q3 – на 3,2%.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о повышении цен и у Volvo, однако в компании сказали, что увеличение утильсбора оно компенсирует лишь частично, поэтому нельзя исключать дальнейшего подорожания уже в течение первого полугодия.

Наконец, автомобили отечественного производства, утилизационный сбор на которые компенсируется промсубсидиями, тоже прибавили в цене. Модельный ряд Renault, например, подорожал примерно на 2% из-за «небольших изменений в оборудовании» и «общей макроэкономической ситуации», а Hyundai – в среднем на 1% или на 10-50 тыс. рублей. В свою очередь, японская Toyota, которая тоже собирает свои машины в России, пока прайс-листы не переписывала.

Не остался в стороне и АвтоВАЗ, повысивший рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 2-3%. К слову, еще 1 января стало известно, что машины семейства Vesta подорожали на 15-23 тыс. рублей, Granta – на 11 тыс. рублей (кроме версии Cross, она прибавила), Largus – на 18 тыс. рублей, внедорожника LADA 4×4 – на 15 тыс. рублей, а хэтчбеков XRay и XRay Cross – на 5 и 8 тыс. рублей соответственно.

Согласно прогнозам экспертов, падение российского авторынка к концу 2020 года составит 5-10%, однако у россиян еще есть возможность приобрести оставшиеся на складах автомобили [2019 года выпуска] по старым ценам вплоть до конца февраля.