Эрдоган и Путин призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам расширенной встречи лидеров двух стран в Стамбуле, передает ТАСС.

«В ходе переговоров Эрдогана и Путина обсуждались двусторонние вопросы и региональные темы. Состоялся обмен мнениями касательно режима прекращения огня в Идлибе, напряженности между Ираном и США, обстановки в Ливии и Ираке, — подчеркнул он. — Президенты Эрдоган и Путин призвали к прекращению огня в Ливии, которое должно вступить в силу в 00:00 12 января».

По словам Чавушоглу, лидеры также обсудили «меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке после обострения отношений США и Ирана».