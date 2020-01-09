Мэрия Барнаула 480 тысяч рублей устроит Крещение горожан праздничной купели

Обустройство крещенского городка в Барнауле в этом году обойдется властям почти на 200 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные портала Госзакупок.

Стоимость работ по организации празднования Крещения Господнего в этом году составит 483 тысячи рублей. Такое предложение сделал победитель конкурса — МБУ «Автодорстрой». Оно оказалось выгоднее цены второго участника ООО «Алтайсветстрой» всего на пару тысяч рублей. Примечательно, что в прошлом году крещенский городок обошелся мэрии Барнаула примерно в 690 тысяч рублей, причем «Автодорстрой» был единственным участником аукциона. В 2017 году начальная цена аналогичного контракта была практически такой же, но бюджетное предприятие тогда управилось за 414 тысяч рублей. Таким образом, нынешняя цена близка к средней за два года.

Почти за полмиллиона рублей подрядчик должен будет очистить площадку от снега, изготовить из снега кафедру под библию, установить крест, построить часовню из дерева и снега, а также сделать иордань (купель) для омовения и поставить две бани. Праздник Крещения Господнего пройдет 19 января.