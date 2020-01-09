Диетический салат: капуста пекинская, курица, ананас

Наши традиции таковы, что новогодний стол буквально ломится от сытных блюд, а на самом деле хотелось бы и тортик попробовать. В реальности все заканчивается в лучшем случае горячими блюдами. Хотите «облегчить» свой праздничный стол – приготовьте легкий салат с курицей, ананасами и пекинской капустой. Майонез в этом рецепте можно использовать минимальной жирности.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

пекинская капуста – 250 г

ананасы консервированные – 250 г

майонез – 90-100 г

зеленый лук – 1 пучок на 70-80 г

Процесс приготовления:

Прежде всего, следует отварить куриное филе, остудить его и порезать средним кубиком. Потом необходимо порезать перья зеленого лука, можно это сделать не очень мелко, к примеру, можно порезать лук и шагом, равным длине одной из сторон куриного кубика.

Затем тоненько шинкуем, свежую пекинскую капусту.

Все нарезанные продукты складываем в салатник, добавляем к куриному филе, пекинской капусте и луку ананас и всю эту красоту заправляем майонезом. Кстати, майонез можно приготовить по нашему рецепту или наполовину развести со сметаной, получится очень нежный соус.

Легкий диетический салат готов! Приятного аппетита!