Китайский центр по разведению амурских тигров

В Харбине, на севере Китая, в 500 километрах от границы с Россией находится крупнейший в мире центр по разведению амурских тигров.

Впрочем, обитающих в парке Хэндаохэцзы редчайших больших кошек, которые стали известны из-за опубликованного в Сети видеоролика, где они сбивают шпионивший за ними квадрокоптер, откармливают ради лекарств и украшений.

На самом деле, такие тигриные фермы существуют по всему Китаю. Сотрудники этого парка утверждают, что это популярный туристический аттракцион — посмотреть на «здоровых» и «счастливых» тигров, однако это не совсем так. (Фото Kevin Frayer):

Не так давно появилось видео, в котором на северо-востоке Китая непривычно толстые амурские тигры смогли настигнуть квадрокоптер, шпионивший за ними, после чего разбили его и попытались съесть. Вот оно:

Данное видео привлекло внимание прессы и борцов за права животных, которые выяснили, что на самом деле на таких фермах тигров специально откармливают на убой. (Фото Kevin Frayer):

Отмечается, что на подобных тигровых фермах из животных делают лекарства и украшения, используют их кости для вина, которое якобы придает энергию. А половые органы хищников используют как возбуждающее средство, утверждает National Geographic. (Фото Kevin Frayer):

В 1993 году в Китае запретили разведение тигров, однако в стране до сих пор существует около 200 подобных ферм. The Guardian уточняет, что в 2016 году на таких китайских фермах растили на убой около шести тысяч редких хищников.

Кстати, обратите внимание на верхние зубы верхнего тигра. Где клыки? (Фото Kevin Frayer):

Началось шоу для туристов. Курицу привязали в столбу. (Фото Kevin Frayer):

Китайские туристы на тигриной ферме в Китае, 16 августа 2017. (Фото Kevin Frayer):

Фото на память с недовольным маленьким хищником. Грустные фотографии. (Фото Kevin Frayer):

(Фото Kevin Frayer):

Но деньги решают всё. (Фото Kevin Frayer):

Ещё одно развлечение — кормежка тигров туристами из специального автобуса. (Фото Kevin Frayer):

(Фото Kevin Frayer):

По оценкам Агентства по экологическим расследованиям, ежедневно погибает один тигр, чтобы быть использованным в традиционной китайской медицине. Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, однако части хищников продаются по всему миру — от Китая, Тайваня, Японии до Южной Кореи, США и Великобритании. (Фото Kevin Frayer):

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