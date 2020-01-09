Знаменитости, которые встречаются с малолетними девушками

Некоторые предпочитают помладше, или Звезды, закрутившие роман с малолетками

Похоже, испокон веков юные девушки вызывают у мужской половины населения неподдельный и неискоренимый интерес и умиление, а то и, чего уж греха таить, вожделение, и прочие далеко не отцовские чувства. Не являются исключением и звездные представители мужской половины человечества. Предлагаем вашему вниманию список звездных последователей господина Гумберта Гумберта.

Дон Джонсон

Кумиром миллионов зрителей неординарный и харизматичный Дон Джонсон стал в 1994-м году после появления на экранах ставшего впоследствии культовым сериала «Полиция Майами: Отдел нравов», что особенно иронично, принимая во внимание тот факт, что сам Дон строгостью нравов, ну, никак не отличался. За главную роль в этом сериале Джонсон получил премию «Золотой глобус», а в девяностых он уже стал кумиром, благодаря фильмам «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Вопрос чести», «Детектив Нэш Бриджес». Но вернемся в 70-е, на съемочную площадку фильма «Эксперимент Харрада», где 24-х летний Дон Джонсон познакомился с 16-летней Мелани Гриффит, которая довольно быстро переехала к нему со всеми пожитками.

Парочка вела довольно бурный образ жизни и их первый брак (ибо был еще и второй) просуществовал где-то около года, и благополучно развалился. Но, спустя 12 лет, они попробовали еще раз, на этот раз уже более удачно. Им удалось прожить вместе целых семь лет прежде, чем разойтись уже насовсем.

Роб Лоу

Звезда фильмов «Изгои» и «Огни святого Эльма», герой сериалов «Братья и сестры» и «Западное крыло», актер Роб Лоу за свое пристрастие к молоденьким девушкам поплатился карьерой, а мог стать звездой первой величины, все-таки пять раз попасть в номинацию на премию «Золотой глобус» — это что-то, да значит. В 1988 году красавчик Лоу познакомился в ночном клубе с двумя прелестными барышнями, и, как водится, пригласил их к себе в отель, где и занялся с обеими сексом. Все было бы нормально, но развлекалось трио перед включенной камерой — это раз, одна из барышень была несовершеннолетней — это два, и это домашнее, вернее, отельное секс-видео попало в сеть — это три.

Скандал, естественно, получился громкий, смачный и некрасивый. Актера судили и приговорили к 20 часам общественных работ. Вроде бы и несерьезное наказание, особенно на фоне того, что в принципе могло бы светить в тюрьме с такой нехорошей статьей, но, «осадочек остался», и репутация Роба Лоу была испорчена. В кино его отныне приглашали лишь на эпизодические роли, ибо главную роль своей жизни он уже сыграл на постельной «съемочной площадке» в том самом злосчастном отеле. А какие были перспективы…

Джастин Гастон

Джастин Гастон — актер, рекламирующий нижнее белье, в свои двадцать с лишним лет, встречался с 15 летней Майли Сайрус — звездой из «Ханна Монтана» (англ. Hannah Montana). Бурный роман продержался чуть больше полугода, и грустная Майли написала в Twitter, что ее бедненькое сердце распалось на две половинки, а «суровый» специалист по нижнему белью признался, что он никогда еще не чувствовал себя таким несчастным. Романтично до слез.

Пол Уокер

Звезда «Форсажа» Пол Уокер в свои 33 встречался с 16-летней Жасмин Пилчард-Госснел, причем не просто встречался, а был обручен, и, говорят, они собирались пожениться. Для сравнения, единственной дочери актера Поле, когда 2013 году Уокер погиб в автокатастрофе, было всего пятнадцать.

Джоэл Мэдден

Известный американский певец, вокалист легендарной группы «Good Charlotte» Джоэл Мэдден тоже умудрился вляпаться, ну, то есть, мы хотели сказать, был замешан в неприятной истории с певицей Хилари Дафф. На момент знакомства ему было 24, а ей 16, и тут не обошлось без поездки в Лас-Вегас и заключения тайного брака, который, спустя два года, был аннулирован по очень уважительной причине. Брак аннулировали потому, что таинство бракосочетания было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Ар Келли

Ар Келли — один из известнейших поп-музыкантов последних десятилетий, популярный певец и, более того, профессиональный баскетболист и автор песни «IBelieveICanFly» для фильма «Космический джем». Это песня, под которую прошла не одна тысяча свадеб. Ар Келли стал невероятно популярной звездой, несмотря на то, что тогда Rʼn’Bи соул считались музыкой исключительно для афроамериканцев. В его «коллекции» три премии «Грэмми» и множество судебных разбирательств о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Так, у него был роман с 15-летней певицей Алией, которой он помогал записать ее первый альбом.

Все закончилось тайным браком, когда ей исполнилось 16. Информация о том, что певец был женат на шестнадцатилетней девочке, вышла наружу после того как, Алия погибла в 2001 году в авиакатастрофе. Но любитель юных дев на этом не остановился, уже 2002 году в сети появилась запись, на которой он занимается сексом с четырнадцатилетней. За изготовление детской порнографии Келли грозило 15 лет тюремного заключения, но присяжные оправдали его. И это не последний случай в богатой на «клубничку» биографии певца.

Витас

Не чужда любовь к прекрасному и отечественным звездам. Пример тому — прославившийся своим нереальным фальцетом и популярный в 2000-х певец Витас, фактически «укравший» из родительского дома свою пятнадцатилетнюю будущую жену.

04.04.2018