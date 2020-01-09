В России разработали ГОСТ для жевательного табака

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России впервые разработан ГОСТ для жевательного табака, передает RT.

Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

В ГОСТе перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав жевательного табака: табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

По установленным правилам, на упаковке должна содержаться информация об изготовителе и составе, маркировка «18+» и надпись о вреде табачного изделия.

Как пояснили во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий теперь можно отличать жевательный табак от снюса, который запрещен к продаже в России.

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