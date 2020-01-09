Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках

Утром 8 января в воздухе над столицей Ирана загорелся самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Пожар на борту, который направлялся из Тегерана в Киев, произошел спустя несколько минут после взлета. На борту Boeing 737 находились 176 человек, все они погибли от столкновения самолета с землей.

По сообщению «Международных авиалиний Украины», на рейсе работал опытный экипаж — трое пилотов и шесть бортпроводников — который имел много часов налета.

Пилот Алексей Наумкин имел 12 тысяч часов налета и был инструктором полетов. Сидеть за штурвалом Boeing-737 ему приходилось часто, а любовь к полетам Алексей питал с самого раннего детства. Наумкин был из династии пилотов, а потому не удивительно, что одногруппники называли его одним из лучших пилотов на курсе.

Инструктор рейса Алексей Наумкин. Фото: Соцсети

— Он был очень порядочным человеком. Из династии пилотов, — такими словами вспоминает Алексея его одногруппник Сергей Черный в комментарии русской службе ВВС.

Большой опыт работы в военно-транспортной, а затем и гражданской авиации не помог спастись и пилоту Сергею Хоменко. На земле у мужчины осталось двое детей. Коллеги в социальных сетях говорят о нем как о «мастере своего дела».

Командир экипажа Владимир Гапоненко. Фото: Соцсети

Две дочери и супруга не дождались из Ирана 33-летнего Владимира Гапоненко. Больше 11 тысяч часов налета на Boeing 737, и больше 5 тысяч часов в качестве командира воздушного судна – не полный список заслуг инженера-штурмана.

Родные и близкие погибших бортпроводников скорбят по ним в социальных сетях. Всего 2 недели назад луганчанка Валерия Овчарук писала в своем Instagram такие слова: «Работа, я тебя люблю». Ее профиль сопровождала цитата из песни «I believe i can fly». Девушка отлично знала английский язык и без труда устроилась на работу в МАУ.

Бортпроводница Мария Микитюк. Фото: Соцсети

Другой бортпроводнице — Марии Микитюк — было всего 24 года, за которые она успела побывать в 23 странах мира. Свое последнее фото в Instagram девушка выкладывала в Дубае. На снимке она стоит около новогодней елки, а в подписи спрашивает: «Кому рассказать стишок?».

— Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать, — пишут о Микитюк в социальных сетях Национального авиационного университета, который она закончила в 2018 году.

Бортпроводник Денис Лыхно. Фото: Соцсети

Многим не хочется верить и в смерть Дениса Лихно. Снимки в социальных сетях из его путешествий, в которых бортпроводника сопровождала любимая девушка, теперь сопровождают комментарии «Вечная память» и «Не можем поверить…». В родном городе Переяслав у него остались родители и младший брат.

Бортпроводница Екатерина Статник. Фото: Соцсети

Комментарии с соболезнованиями пишут сегодня и 27-летней Екатерине Статник. Бортпроводница жила и училась в школе в Новой Каховке. Недавно она отдыхала с родителями в Израиле, но новогодние праздники отмечала в Киеве. Ее вспоминают как яркую, искреннюю и целеустремленную девушку.

Бортпроводница Юлия Сологуб проработала на новом месте всего полгода. Она родилась на Волыни, в Нововолынске, где сегодня по ней скорбят буквально все.

— Друзья, прочитав имена погибших, я наткнулся на имя Юлия Сологуб, это наша девочка из Нововолынска! Замечательная, светлая! — прокомментировал смерть Юлии местный житель Андрей Кравченко.

А вот бортпроводник Игорь Матков хотел в будущем стать пилотом и даже поступил на второй курс заочного отделения Кировоградской летной академии НАУ по специальности «Авиационный транспорт». Доучится парень так и не смог. У него остались родители и сестра, которая живет в США. Именно она и сообщила отцу Игоря о том, что самолет, на котором брат возвращался в Киев, разбился.