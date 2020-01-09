Зеленский созвал ночью совещание после крушения украинского Boeing в Иране

Share Tweet Share Share Email Commentsclose

Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проводит ночью рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сказано на странице в Facebook офиса главы государства.

«Под председательством президента Украины Владимира Зеленского началось рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины которая произошла 8 января в Тегеране », — сообщается в заявлении.

Уточняется, что на совещании присутствуют премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Зеленскому предоставляют отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский направил украинских специалистов на место крушения Boeing в Иран

— Стерли запись: Киев не знает причин крушения Boeing

— «Наш лучший самолет»: как рухнул украинский Boeing 737