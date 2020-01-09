Названа основная версия крушения украинского самолета

Share Tweet Share Share Email Comments Самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины, следовавший в Киев, разбился в Иране вблизи Тегерана. Погибли 176 человек, находившихся на борту. Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии.

Самолет украинский упал: причина катастрофы

Версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета исключается, об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.Посольство также сообщает, что на борту Boeing 737 было девять членов экипажа из Украины. СМИ сообщают, что еще двое украинцев были пассажирами. Всего на борту находились 177 человек.По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, – информируют в посольстве.На месте падения нашли черный ящик. Он также предварительно подтверждает, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.Информация о количестве пассажиров Boeing 737, а также украинцев и членов экипажа проверяется. Об этом сообщил начальник отдела кризисного менеджмента МИД Украины Максим Коваленко во время брифинга.

READ 50 ВОЛШЕБНЫХ ПЛАНОВ НА ДЕКАБРЬ

«Мы хотим быть максимально объективными, поэтому пока информации нет, но дополнительно будет сегодня (8 января) сообщим», – подчеркнул он.Коваленко также добавил, что в МИД нет информации о том, что украинский самолет могли сбить ракетами. Версию о технических проблемах с двигателем в украинском ведомстве также пока не подтверждают.Это одна из возможных версий, которую предварительно, наверное, озвучили местные службы. Опять же – причины могут быть абсолютно разные,– подчеркнул он.Украинские консул и посол работают со спасательно-поисковыми службами. Причину озвучат после решения специально созданной комиссии.На брифинге по катастрофе руководство МАУ отметило, что гарантирует летную исправность всех своих самолетов и квалификацию экипажей. Ранее объявленную версию о возможном возгорании двигателя как причину авиакатастрофы в МАУ пока не комментируют.Будет работать комиссия, мы будем принимать в ней участие и будем сообщать только официальную информацию,– добавили в МАУ.Руководство авиакомпании также отметило, что 6 января проводилось плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом. Тогда никаких проблем не обнаружили.

READ Составлен рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu