Вскрылись новые детали о текущем положении Заворотнюк

Share Tweet Share Share Email Comments Долгое время общественность обсуждает состояние Анастасии Заворотнюк, которая, превозмогая боль, борется с тяжелым заболеванием. Однако, судя по последним данным, дорогостоящее лечение актрисы могло приостановиться благодаря ее мужу Петру Чернышеву.

Анастасия Заворотнюк сегодня 2020: новости о состоянии здоровья

По слухам, новый год Анастасия провела в компании своих родных, которые опубликовали на ее странице в Instagram поздравление, адресованное поклонникам.По всей видимости, информация о том, что Анастасия больше не находится в больнице не может быть предоставлена Чернышевым, ведь это прекратит за собой финансовую помощь со стороны поклонников его жены.Также, версия о том, что Заворотнюк могла покинуть клинику, подтверждается тем, что папарации перестали наблюдать ее родственников возле больницы.

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Напомним, что по сообщениям СМИ банковские счета Петра Чернышева были заблокированы из-за подозрительных финансовых операций, которые приписывали к пожертвованиям.Однако, почему-то вместо Чернышева, такую информацию пыталась опровергнуть Марина Попова, которая является директором Анастасии Заворотнюк.Более того, по информации в сети, из-за лечения Насти, у ее семьи накопилось большое количество долгов, что также могло привести к временному прекращению лечения.В связи с чем, новость о том, что «Прекрасная Няня» больше не находится в клинике, может быть расценена ее выздоровлением, что повлечет за собой прекращение пожертвований, которые явно нужны для погашения образовавшихся у семьи долгов, поэтому Петр может быть не заинтересован в скорейшем выздоровлении его жены, по крайней мере, для СМИ.Хочется верить, что если артистка все-таки прекратила лечение, то только из-за выздоровления, а сам Чернышев раскроет правду общественности о состоянии его любимой жены.

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