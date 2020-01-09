Анастасия Заворотнюк сегодня 2020: новости о состоянии здоровья 9 января

Share Tweet Share Share Email CommentsАктриса Анастасия Заворотнюк ничем не больна. Она специально распространяет такую информацию, чтобы избавиться от долгов. Об этом сообщила ясновидящая Саона.»Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть», — заявила ясновидящая.Она заявила, что люди с подобной болезнью живут и 10-15 лет. Ясновидящая напророчила, что скоро поклонники узнают всю правду, поскольку актрисе нужно будет выплатить все долги. Однако из-за этого артистка лишится большей части своего состояния.Пользователи соцсетей продолжают делиться версиями, почему актриса, которая, по слухам, борется с раком, не показывается на публике, а ее семья отказывается рассказывать о состоянии звезды встревоженным поклонникам. Так, ранее народ под архивными фото и видео в фан-аккаунтах в соцсетях предполагал, что Заворотнюк здорова, указывая на отсутствие свежих снимков и данных.

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Теперь же публика требует доказательств болезни Анастасии: некоторые комментаторы, руководствуясь собственными соображениями на этот счет, нашли «причину» ее болезни. У Заворотнюк много долгов, пишут они. Именно поэтому она якобы водит народ за нос и «зарабатывает миллионы» на своей болезни. Впрочем, как именно артистка может получать деньги, если даже не участвует в шоу и ни с кем не общается, критики не уточняют. Недоброжелатели посулили Заворотнюк, что она поплатится за свои «шутки».