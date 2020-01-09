Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от привилегий членов королевской семьи

В Букингемском дворце сообщили, что обсуждение вопроса находится на ранней стадии и что такие вопросы быстро не решаются.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Они хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, а также больше времени проводить в Северной Америке.

«Мы намерены отойти от того, чтобы считаться „высокопоставленными“ членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми», — объявили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

По их словам, такое решение они приняли после «многих месяцев обсуждений». Указывается, что принц Гарри и Меган Маркл продолжат поддерживать в полной мере королеву. При этом они планируют жить в разъездах между Великобританией и США.

«Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации», — отметили они.

В Букингемском дворце сообщили, что обсуждение вопроса находится на ранней стадии и что такие вопросы быстро не решаются. Британский таблоид The Sun сообщает, что решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье. «Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости», — рассказал изданию один из источников.

В последнее время Меган Маркл (в прошлом актриса, звезда сериала «Форс-мажоры» — прим. ред.) регулярно подвергается критике со стороны СМИ. Чаще всего ей достается за несоблюдение королевского протокола, внешний вид и то, что она не стесняется публично демонстрировать свои чувства к мужу. В конце 2019 года герцогиня Сассекская подала в суд на таблоид Mail on Sunday за статьи о ее семье.