9 января отмечается праздник Степановы труды

Народный праздник Степановы труды в 2020 году отмечается 9 января (дата по старому стилю – 27 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память первомученика апостола и архидиакона Стефана.

Какой сегодня праздник, 09.01.2020, в России?

Стефан был евреем-эллинистом. Когда на апостолов сошел Святой Дух, христианская Церковь начала увеличивать свои границы. Одной из ее функций стала забота о вдовах, сиротах, бедных. Тогда апостолы предложили избрать из народа 7 человек, посвятить их в диаконы и сделать своими помощниками. Среди этих 7 мужей оказался Стефан. Его назначили архидиаконом, так как он больше всех обладал силой слова и верой. Вскоре все 7 диаконов стали проповедовать.Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Умение высказываться и подкреплять свои дела чудесами и знамениями вызвали много негодования у фарисейцев. Стефана схватили и направили в высшее еврейское судилище. Они выставили ложных свидетелей, которые обвинили его в оскорблениях Бога и Моисея.Члены суда, выслушав очевидцев и самого Стефана, не поверили им и впали в ярость. Святому назначили казнь в виде закидывания камнями. Когда на него обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу Богу, и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним. После смерти Стефана в Иерусалиме начались гонения на христиан.Идет снегопад – в лесах будет много ягод и грибов.Иней покрыл ветки деревьев – примета хорошего урожая зерна.Если вороны начали гнездиться не на деревьях, а на снегу, то вскоре наступит тепло.Лошадь фыркает либо на землю ложится – к теплу.Святой Стефан покровительствует домашней скотине, особенно лошадям. Если в этот день напоить животное водой из ведра, предварительно пустив туда серебряную монетку, то это придаст ему здоровья и кротости в характере.

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Праздник сегодня, 9 января 2020 года: какой отмечается

Многие последователи языческой веры в странах Скандинавии и Исландии 9 января отмечают День памяти Рауда Сильного. Рауд был известен своим отказом принять христианство, которое норвежский король Олаф пытался воздвигнуть в политических целях. Рауд изначально был простым норвежским землевладельцем и являлся одним из последователей веры Асатру. Этот человек отдал свою жизнь за верность и веру богам Асатру. Асатру является языческой религией, которая была основана на обожествлении сил природы, сохранении фольклора и традиций населения своей страны.Мистическая основа Асатру – скандинавская мифология. В общем, король Норвегии решил казнить человека и пустил ядовитую змею через железный горн в горло. После этого были конфискованы все земли Рауда и его богатства.

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Какой праздник сегодня, 09.01.2020

Меджимурье на протяжении многих лет было частью Венгрии, которая большое влияние оказала на историю и культуры страны. В Закон о праздниках, выходных днях и памятных датах в 2008 году были внесены изменения. Согласно им, 9 января стало официальным памятным днем.Такой день является Днем принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства. Меджимурье является территорией по форме напоминающую треугольник в северной части Хорватии. По размерам, это самая маленькая область из всех, которые только существуют в Хорватии. Но, несмотря на это, она плотно заселена. Главным городом области является Чаковец.Он находится в 90 км от столицы Хорватии Загреба. В Чаковеце в 1919 году на площади собралось большое количество людей перед францианской церковью. Все они единогласно приняли резолюцию.

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