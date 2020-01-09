Путин и Эрдоган: Убийство Сулеймани подрывает стабильность на Ближнем Востоке

Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в среду на сайте Кремля. Москва и Анкара заявили также, что расценивают убийство иранского генерала Касема Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», — говорится в заявлении.