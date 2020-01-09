Водитель премиум-авто алтайскими номерами устроил массовое в Новосибирске

Последствия ДТП

В Новосибирске произошло сразу несколько ДТП, виновником которых очевидцы называют водителя автомобиля Infiniti с алтайскими номерами. По их словам, мужчина был пьян и пытался скрыться с мест столкновений. Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

Упомянутые ДТП произошли 7 января. Как отмечают очевидцы, мужчина на Infiniti сперва устроил аварию неподалеку от станции метро «Золотая Нива», а затем спровоцировал столкновение на перекрестке улиц Есенина и Бориса Богаткова. На опубликованных фотографиях видно, что помимо самой премиумной иномарки серьезно пострадало как минимум еще два авто. Кроме того, Infiniti чуть не сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора и лишь в последний момент успели убежать от летящей иномарки. Пока доподлинно не известно, пострадал ли кто-то из участников аварий.

Водитель Infiniti, как утверждают пользователи, пытался скрыться с места ДТП, но его задержали двое прохожих. С их слов также выходит, что мужчина якобы пытался устроить потасовку с прибывшими на место полицейскими. Однако видео, иллюстрирующие этот момент, ничего не проясняет. При этом подписчики в соцсетях переживают, что лихач может уйти от ответственности: они будто бы видели, как протокол подписывал другой человек, не находившийся за рулем.