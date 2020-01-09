Красивейшие пейзажи России

Пятнадцать самых красивых пейзажей России! В этих фотографиях — долгая дорога на поезде, самолете или автомобиле; многие километры пешком с тяжелым рюкзаком и штативом. Эти снимки — труд фотографа и одновременно его удача. В них само величие и простор нашей бескрайней страны.

Мы собрали 15 самых красивых пейзажей России от лучших авторов.

Халактырский пляж, Камчатка, Тихий океан. Фото: Иван Смелов

Белогорский монастырь, Пермский край. Фото: Вадим Балакин

Мультинские озера, Алтай. Фото: Антон Петрусь

Река Вуокса. Фото: Эдуард Гордеев

Гора Ай-Петри, Крым. Фото: Денис Белицкий

Карабаш, Южный Урал. Фото: Вадим Балакин

Вулкан Кроноцкий, Камчатка. Фото: Игорь Шпиленок

Пещера на о. Ольхон, озеро Байкал. Фото: Андрей Грачев

Звездное небо над Камчаткой. Фото: Даниил Коржонов

Ключевская сопка, Камчатка. Фото: Дементиевский Иван

Красноярский край, природный парк Ергаки, озеро Мечта. Фото: Ермолицкий Александр

Затопленная колокольня, г. Калязин. Фото: Сергей Новожилов

Заповедник «Столбы», Красноярский край. Фото: Михаил Вершинин

Республика Алтай, озеро Нижнее Шавлинское. Фото: Ермолицкий Александр

Река Кан, Алтай. Фото: Антон Агарков

25.03.2018