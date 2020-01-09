Красивейшие пейзажи России
Пятнадцать самых красивых пейзажей России! В этих фотографиях — долгая дорога на поезде, самолете или автомобиле; многие километры пешком с тяжелым рюкзаком и штативом. Эти снимки — труд фотографа и одновременно его удача. В них само величие и простор нашей бескрайней страны.
Мы собрали 15 самых красивых пейзажей России от лучших авторов.
Халактырский пляж, Камчатка, Тихий океан. Фото: Иван Смелов
Белогорский монастырь, Пермский край. Фото: Вадим Балакин
Мультинские озера, Алтай. Фото: Антон Петрусь
Река Вуокса. Фото: Эдуард Гордеев
Гора Ай-Петри, Крым. Фото: Денис Белицкий
Карабаш, Южный Урал. Фото: Вадим Балакин
Вулкан Кроноцкий, Камчатка. Фото: Игорь Шпиленок
Пещера на о. Ольхон, озеро Байкал. Фото: Андрей Грачев
Звездное небо над Камчаткой. Фото: Даниил Коржонов
Ключевская сопка, Камчатка. Фото: Дементиевский Иван
Красноярский край, природный парк Ергаки, озеро Мечта. Фото: Ермолицкий Александр
Затопленная колокольня, г. Калязин. Фото: Сергей Новожилов
Заповедник «Столбы», Красноярский край. Фото: Михаил Вершинин
Республика Алтай, озеро Нижнее Шавлинское. Фото: Ермолицкий Александр
Река Кан, Алтай. Фото: Антон Агарков
25.03.2018