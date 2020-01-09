Астропрогноз на каждый месяц 2020 года для Льва

Наступающий период станет для Льва годом новых надежд!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 19 Опубликовано 08.01.2020

Январь

В начале года Лев будет находиться не в лучшем расположении духа. Возможно, виной тому неподходящая работа или неудовлетворительные заработки. Появится желание что-то изменить в своей жизни и выправить депрессивное душевное состояние. Оппозиция транзитного Солнца говорит о том, что в делах душевных у этого человека также не будет гармонии. Велика вероятность, что Лев разрывается между двумя людьми, к каждому из которых испытывает чувства. Придется разбираться с накопившимися проблемами, чтобы положение не стало критичным.

Февраль

Проблемы в отношениях с партнером явно прослеживаются в феврале. Возможно, виной тому станет информация об изменах Льва или слухи, которые распускают недоброжелатели. Уделите внимание любимому человеку, успокойте его и докажите свою искренность. Даже если в сердце у вас другой человека, в феврале не следует принимать важных решений относительно брака и семьи. В противном случае можно потерять не только репутацию, но и серьезные деньги. В то же время Марс в Стрельце намекает на небывалую активность, с которой Лев будет развивать собственное дело. Именно в этом месяце могут лежать зачатки вашего профессионального успеха.

Март

Наступает идеальное время для отдыха, путешествий в дальние страны и получения разнообразных знаний, которые пригодятся в будущем. Вы можете отправиться в соседнюю страну на отдых, а заодно, присмотреть себе работу и завести новые деловые связи. Воспользуйтесь этим периодом, он может многое изменить в вашей жизни. В то же время будьте чрезвычайно осторожны, занимаясь профессиональной деятельностью. Меркурий в Водолее свидетельствует о том, что подписание договоров в этот период может обернуться огромными неприятностями и даже судебным разбирательством. Старайтесь не попасться на удочку мошенников, которые будут крутиться вокруг вас.

Апрель

Конфронтация с супругом или супругой рискует достигнуть своего пика. Если вас не устраивает нынешний статус, а некогда любимый человек не вызывает прежних чувств, смело скажите о желании развестись. Апрель – идеальное время для подобных решений. Будьте готовы идти на компромисс, проявляя Львиное великодушие. Такое поведение уважительно оценят все окружающие, даже ваши недруги. Только освободившись от связующих вас уз, вы сможете начать новую жизнь. Расположение Меркурия в Рыбах говорит как раз о том, что в конце апреля Лев сможет обрести душевное спокойствие и гармонию.

Май

В мае проявляйте осторожность, общаясь с людьми. Вероятно, вы чем-то обидите человека, который покровительствует вам и поддерживает финансово. Если вы не найдете в себе сил извиниться и объясниться, есть риск потерять поддержку, а вместе с ней и окружающие вас блага. В то же время Меркурий в Близнецах намекает на то, что настал период для новых знакомств и связей. В мае вы можете многого добиться благодаря своему красноречию и силе убеждения. Но бойтесь говорить неправду! Если в будущем вскроется обман, ваша репутация пойдет под откос. А еще в конце мая не забудьте посетить врача и сдать анализы. Есть вероятность обнаружить неприятное заболевание, которое лечить сложнее, чем предотвратить.

Июнь

Июль – приятный месяц для Льва во всех отношениях. Вы будете много общаться, встречаться с друзьями и флиртовать с человеком, который вам безумно нравится. Астрологи не советуют совершать серьезных поступков или давать обещаний, которые в будущем вам не захочется выполнять. Сконцентрируйтесь на себе и собственных удовольствиях, ведь неизвестно, когда еще вы сможете так хорошо отдохнуть. К слову, Меркурий в Раке подсказывает, что месяц хорош для занятия любимым делом или появления нового хобби. Начните развиваться в чем-то новом, и, вполне возможно, новое увлечение серьезно повлияет на ваше будущее.

Июль

Будьте готовы к тому, чтобы в июле с головой уйти в работу. Есть вероятность нового вызова и большой ответственности. Возможно, вам предстоит замещать должность начальника, и от того, насколько хорошо вы справитесь с возложенными на вас обязанностями, зависят ваши дальнейшие карьерные притязания. Будьте осторожны, ведь бывшие коллеги не будут спешить воспринимать вас в качестве руководителя. Настройтесь на диалог и сдерживайте агрессию. Будьте хитрее, просите помощи и подсказок у окружающих, ведь деликатным общением можно добиться гораздо большего, нежели агрессивными требованиями.

Август

Солнце во Льве – самое подходящее время для личностей данного знака. В этот период вы будете наиболее активны и удачливы, а значит, с легкостью соглашайтесь на любые авантюры и способы обогащения. В августе сбудется все, за что бы вы ни взялись. К слову, этот месяц удачен в плане финансов, а значит, если на примете у вас есть вариант мгновенного заработка, пусть даже связанного с мошенничеством, вы можете его осуществить без негативных последствий для себя. А еще этот месяц идеально подходит для публичных выступлений и обращений в вышестоящие органы. Вас обязательно услышат и помогут, при необходимости.

Сентябрь

В этом месяце проявите заботу о близких. Вероятно, есть в мире люди, которых вы давно не видели, и о ком очень скучаете. Овен в Стрельце подсказывает, что в сентябре вы можете навестить своих родственников или старых друзей. В награду вы получите не только приятные эмоции, но и сможете задать свой главный вопрос, который тревожил вас все последние годы. Будьте готовы к тому, полученная информация может серьезно повлиять на ваше душевное состояние. Не принимайте все близко к сердцу, живите настоящим и меньше вспоминайте о прошлом. Кстати, Меркурий переходит в знак Весов, а значит, в этот период вы вновь задумаетесь о создании семьи.

Октябрь

В октябре не следует планировать дальних поездок и перемещений. Вообще, стоит контролировать свои действия и не разговаривать по телефону, управляя транспортным средством. Подобная беспечность может закончиться для вас очень печально. Старайтесь чаще бывать дома, ведь у вас накопилось множество домашних хлопот. Больше времени уделяйте детям, так как они очень нуждаются в вашей поддержке, даже если не говорят об этом. А вот если вы скучаете и чувствуете себя одиноко, в октябре обязательно задумайтесь о том, чтобы завести четвероногого друга. Ласковый котик или верный пес скрасит ваши будни и подарит массу приятных впечатлений.

Ноябрь

В этом месяце от Льва потребуются его организаторские качества. Пора возвращаться в работу и брать на себя ответственность за коллектив. Вы уже «созрели» для высокой управленческой должности, а значит нужно поставить жирную точку, организовав серьезный семинар или мощную рекламную компанию. Важно, чтобы ни у кого не осталось сомнений – вы самый подходящий управленец! При этом старайтесь не сближаться с людьми, которым до конца не доверяете. Ваша откровенность может обернуться ударом в спину, а потому оставляйте все свои секреты при себе ради собственного спокойствия.

Декабрь

Будьте готовы к новой работе или повышению по службе в декабре 2020 года. Месяц хорош для подобного рода изменений. Даже если вы решите открыть собственное дело, планеты будут благоволить вашему решению. Важно лишь следить за своим здоровьем, особенно за давлением и работой печени. Не поленитесь проверить работу этих органов, а при необходимости, пройдите полный курс лечения. В ближайшем будущем есть вероятность заиметь серьезные проблемы со здоровьем, и в ваших силах это предотвратить. Кстати, под новый год вы получите весточку от знакомого человека, которая подарит вам новую надежду и невероятно вдохновит вас!

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