Астропрогноз на каждый месяц 2020 года для Рака

Профессиональные астрологи отмечают, что 2020 год станет вызовом для Рака!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 22 Опубликовано 08.01.2020

Январь

Наступление нового года рискует начаться для Рака крайне неудачно. Находящееся в оппозиции транзитное Солнце дает понять, что этого человека может ожидать громкий конфликт со второй половинкой. Есть все основания полагать, что ссора может закончиться расставанием и даже разводом. Поэтому будьте сдержаннее и не принимайте поспешных решений. Очевидно, что дела амурные самым негативным образом скажутся на профессиональной деятельности этого человека и отношениях с коллегами. Помните, ваше личное не должно становиться достоянием общественности. В противном случае вы станете объектом пересудов и всевозможных слухов.

Февраль

Не оставят неудачи представителя знака Рак и в феврале. Будьте готовы к тому, что служебное расследование, начатое с донесения кого-то из коллег, получит развитие и вам предстоит доказывать собственную правоту в суде. Наберитесь терпения и не отчаивайтесь. Обратитесь к людям, которые могут помочь вам выиграть дело и сохранить свою репутацию. В этом месяце вам не откажут в помощи. А лучше всего сами займитесь расследованием. При должном подходе вам удастся выяснить все детали подлога, а также людей, стоящих за вашими неприятностями.

Март

Квадрат транзитного Солнца сулит Ракам конфликт с руководством или же проволочки в развитии собственного дела. Будьте готовы к тому, что вам просто не дадут добиться правды там, где вы не сомневаетесь в успехе. Астрологи говорят, что нужно добиваться своего даже нечестным путем. Вам это сойдет с рук. А вот если не позаботитесь о собственном здоровье и не проверите работу внутренних органов, быть беде. Март чрезвычайно опасный месяц в плане развития болезней, а потому будьте готовы к неприятным симптомам и походу по врачам. Если понадобится оперативное вмешательство, отложите его на следующий месяц.

Апрель

Теплый апрель идеально подходит для сближения с друзьями, которых вы давно не видели, и установления контактов с людьми, способными сыграть важную роль в вашей жизни. Есть все шансы полагать, что благодаря знакомствам вам удастся найти достойную работу или добиться повышения по службе. Но не спешите бросаться с места в карьер. Ретроградный Меркурий в Овне намекает, что любые карьерные притязания в этом месяце потерпят неудачу. Лучше подготовьте почву для будущих побед, договорившись с друзьями и коллегами о взаимной поддержке. А еще уделите время своему хобби. Вам необходимо вернуть себе душевное спокойствие.

Май

Любые задумки, которые греют вам душу, лучше начинать осуществлять в мае. Это хороший месяц для того, чтобы взять кредит или заложить крепкий фундамент для занятия предпринимательской деятельностью. При этом учитывая Марс, гостящий в Стрельце, особенно успешными будут любые дальние поездки и путешествия. Поэтому, если вы мечтали о счастливом семейном отдыхе, отправляйтесь в дорогу в середине мая. Кстати, май хорош не только для отдыха, но и для заботы о близких людях. Уделяйте больше внимания своим родным, помогайте им материально или советом, а если нужно, ухаживайте за ними. Близкие люди это оценят.

Июнь

Пока все готовятся к отдыху и радуются теплым дням, Раку стоит основательно погрузиться в работу. Ваша деловая вовлеченность в июне позволит в ближайшем будущем не иметь проблем в профессиональной сфере. Важно лишь продолжать делать свое дело и не реагировать на всевозможные «вбросы» со стороны недоброжелателей. Будьте готовы к тому, что слухи и сплетни о вас будут блуждать из уст в уста. Не реагируйте на них, ведь это провокация, благодаря которой недруги пытаются выбить почву из-под ваших ног. Будьте спокойны, ведь вы знаете правду. Наоборот, лучше воспользуйтесь информацией, чтобы узнать своих врагов в лицо.

Июль

Ретроградный Сатурн в Водолее говорит о том, что Ракам в июле следует побеспокоиться о собственном здоровье и не нарываться на конфликты. Вам предстоит прожить активный месяц, с массой перемещений, а значит, лучше выбрать для себя наиболее безопасный вид транспорта и не лихачить за рулем автомобиля. Лучше вообще отказаться от дальних поездок, если в дорогу вас не зовет чувство долга или профессиональные обязанности. Данный период лучше посвятить своим детям, которым стоит передавать свой жизненный опыт. Помните, чем больше вы вкладываете в своих детей сейчас, тем большую отдачу получите в будущем.

Август

С августа в жизни Рака начнутся позитивные перемены. У вас появится цель, которая поселится в душе и будет греть вас на протяжении оставшихся месяцев года. Вероятно, речь идет о человеке, в которого влюбится Рак, и ради которого будет совершать самые безумные поступки. Прежде всего, займитесь материальным обеспечением своей жизни. Август идеален для крупных покупок и приобретений, а также вложений в бизнес. При правильном подходе вложенные средства начнут давать прибыль уже к концу года. Но будьте крайне осторожны, ведь вокруг немало ушлых личностей, готовых обмануть наивного Рака и присвоить его деньги.

Сентябрь

Это самый безумный месяц для представителей данного знака. В сентябре Ракам будет сопутствовать финансовая удача, которая особенно хорошо проявится в азартных играх. Меркурий в Весах намекает, что настало время отпустить свои страхи и рисковать, тем более, удача сама идет вам в руки. Успешными будут всевозможные пари и игра на тотализаторе. Кстати, есть вероятность, что в сентябре знакомые люди попросят у вас крупную сумму денег в долг. Откажитесь от этой затеи, ведь ретроградный Сатурн явно дает понять, такая помощь обернется потерей средств и друзей. Кстати, не забывайте о спорте. Сентябрь хорош для новых увлечений, связанных с физической активностью.

Октябрь

Данный месяц наиболее удачен для обучения, получения новых знаний и освоения новых профессий. Попробуйте превратить свое хобби в бизнес, есть вероятность, что у Раков это получится. Особенно хорошо, если Рак будет заниматься любимым делом в паре со своей второй половинкой. Такой тандем позволит партнерам сблизиться и сделать значительный рывок в деле, которым вы занимаетесь. Кстати, конец месяца подходит для важных решений в жизни Рака, связанных с семьей. Возможно, этот человек решит поменять место жительства или перевести детей в другую школу. В любом случае эти действия будут связаны с заботой о семье.

Ноябрь

Марс в Овне намекает на небывалую активность, благодаря которой личностей данного знака заметит руководство. Если вы желаете попросить о прибавке к зарплате или побороться за руководящее кресло, делайте это прямо сейчас! К тому же не бойтесь озвучить собственные идеи и свое мнение, даже если оно идет вразрез с мнением большинства. В ноябре к вам будут прислушиваться все без исключения. А вы постарайтесь использовать данную ситуацию для установления дружеских отношений с начальством. Это поможет вам в будущем занять руководящую должность.

Декабрь

Последний месяц года стоит посвятить воплощению в жизнь своих планов. Солнце в Скорпионе ясно дает понять, сейчас у вас есть все, чтобы нанести по своим недоброжелателям сокрушительный удар. Вероятно, у вас появятся важные покровители, знакомством с которыми можно и нужно воспользоваться. Конец месяца посвятите путешествию, лучше навестите родственников, которых давно не видели, и отдохните душой в их компании. Полноценный отдых после столь напряженного года Ракам просто необходим. И не думайте о потраченных деньгах. Их в вашей жизни будет еще предостаточно!

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