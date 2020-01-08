Свадьба японской принцессы Мако с простолюдином перенесена на два года из-за «незрелости» пары

Принцесса Мако / Кэй Камуро

Старшая внучка действующего императора Японии Акихито Мако была готова отказаться от титула принцессы лишь бы сыграть в ноябре 2018-го свадьбу с любимым. Однако сегодня стало известно, что Мако и ее жених, бывший однокурсник Кэй Комуро, перенесли торжество на два года.

Как сообщило Управление делами императорского двора, это связано с запланированной на 2019 год церемонией передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

Наша будущая свадьба и связанные с этим мероприятия будут перенесены и пройдут через два года в связи с рядом важных для семьи событий и необходимостью подготовиться к ним. «Это будет уместно», — говорится в совместном заявлении принцессы Мако и Комуро.

Кэй Комуро и принцесса Мако

Впрочем, сама пара отмечает, что еще не созрела для принятия окончательного и столь серьезного решения.

Мы решили, что отсрочка свадьбы станет хорошей возможностью получить время перед началом новой жизни. Дело в нашей незрелости. Мы хотим все обдумать и подготовиться к браку и жизни, которая ждет нас после.

Если к 2020 году пара не передумает и свадьба состоится, принцессе придется отказаться от статуса члена императорской семьи, поскольку ее жених является простолюдином (Комуро — служащий юридической фирмы в Токио).

07.02.2018