Этот год кажется более сбалансированным, чем предыдущий.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 12 мин. Просмотров 500 Опубликовано 08.01.2020

Мы были с вами на протяжении уже многих лет, и вот наступил ещё один год, который нам предстоит провести вместе.

Прошлый год был довольно сложным, и каждый из нас столкнулся с определенными трудностями.

Когда Сатурн вступает в связь с Плутоном в своём любимом Зодиаке — Козероге, нас часто шокируют результаты такого конфликта двух сил. Тем не менее, в этот раз все складывается немного иначе. Несколько дней назад Зевс оказался в Козероге, и баланс сил восстанавливается.

Астрологические предсказания на 2020

Этот год кажется более сбалансированным, чем предыдущий. Несмотря на то, что Сатурн все ещё играет в опасные игры с Плутоном, энергия Юпитера должна способствовать росту и стабильности. Однако это трио вероятнее всего усугубит существующие проблемы выбросом космической энергии в наш мир. В этом году многое воплотиться в реальность, как хорошее, так и плохое.

Летом 2020 года нас ждёт много перемен и новостей, особенно во время затмений.

Нас ждут удивительные открытия, хотя экологические проблемы могут привести в отчаяние

Произойдут открытия в области медицины, мы победим некоторые хронические заболевания, а также приблизимся к тому, чтобы вылечить СПИД и даже рак.

Война и мир будут приходить на смену друг другу, и наша жизнь будет похожа на американские горки, особенно в период летних затмений. Этот год нас многому научит.

А теперь давайте ознакомимся с предсказаниями для каждого знака Зодиака.

Гороскоп 2020: астрологические предсказания для знаков Зодиака

1. Овен: астрологические предсказания на 2020 год

Теперь все становится серьезно. Прошлый год принёс вам хорошие новости. Возможно вас ждали успехи в образовании или в бизнесе. Этот год будет немного более напряжённым, но не менее плодотворным. Несколько важных планет окажутся в вашем 10-м солнечном доме, что означает важные перемены в карьере.

Учитывая все вышесказанное, вам стоит ещё раз обдумать то, что беспокоило вас в вашей профессиональной жизни в последние годы. Давайте посмотрим правде в глаза: 2020 подарит вам возможности достичь высоких результатов. В тоже время, увеличение ответственности повлечет за собой упадок сил. Будьте осторожнее и заботьтесь о своём здоровье, займитесь медитацией или йогой. Вам нужно перезарядиться.

Магические ингредиенты на 2020: свеча Джона Завоевателя. Считается, что корень Джона Завоевателя помогает стать лидером и получить власть. Ведьмы использовали его для того, чтобы установить цель и достичь ее, даже если шанс на успех был очень мал.

2. Телец: астрологические предсказания на 2020

Прошлый год выдался не особо удачным. Многие планеты подталкивали вас к тому, чтобы вы развивались, а потом не давали вам точного ответа. Особенно Уран, планета перемен, обозначала тот период, которого вы больше всего боялись. Тем не менее, перемены были необходимы. Этот год не исключение, ведь он также принесёт важные перемены. Юпитер вступает в свои права и сможет наделить вас удачей. Перемены перестанут вас так сильно пугать.

В этом году вы отправитесь в важное путешествие, которое поспособствует вашему развитию и поможет хорошо провести время.

Более того, новый духовный и академический опыт расширит ваши интеллектуальные и экстрасенсорные горизонты. Юпитер благословляет все, что связано с образованием, духовностью, религией и путешествиями, а также бизнесом с иностранными партнёрами. В целом 2020 будет лучше предыдущих лет. Если вы поставите перед собой цель, у вас будет много шансов ее достичь.

Магические ингредиенты на 2020: ладан Венеры. Венера – ваш покровитель, а ее энергия отвечает за дружбу, плодородие, исцеление, успешный бизнес и процветание

3. Близнецы: астрологические предсказания на 2020

Прошлый год дал вам заряд сил и принёс перемены в ваши отношения. С одной стороны, вы познакомились с новыми интересными людьми и вместе с тем укрепили связь с уже существующими знакомыми. Отношения стали, пожалуй, наиболее важной темой как для вашей личной жизни, так и для профессиональной. В этом году все меняется. Поскольку вы страдаете от резких перепадов настроения, вам следует сосредоточиться на том, что приносит вам радость и что беспокоит вас. Вы можете использовать этот год как возможность избавиться от старых переживаний.

Поскольку все важные планеты собрались в вашем 8-ом солнечном доме, звёзды шлют вам послания о том, что настало время перерождения. Избавьтесь от токсичных отношений и мыслей, которые уже давно вас угнетают. Существует также вероятность того, что вы неожиданно получите деньги каким-то загадочным способом. Этот год не подойдёт для азартных игр, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Это год перерождения. Очистите свое сердце, и пусть карма сделает всю оставшуюся работу.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан Меркурия. Меркурий – ваш покровитель. Он отвечает за продажи, образование, интеллектуальные навыки и переговоры.

4. Рак: астрологические предсказания на 2020

Как уже говорилось ранее, прошлый год был для вас важным шагом. Важные планеты принесли изменения в вашу жизнь, в частности в личные и рабочие отношения. Некоторые знакомые от вас отдалились, но в тоже время вам удалось завести новые и интересные знакомства. Этот год – год власти. В этом году все возможно. Почему? Потому что Юпитер теперь вошёл в ваш знак Зодиака. Скорее всего вы это уже почувствовали.

Некоторые планеты создают круговорот энергии, которая приносит не только важные перемены, но и новые возможности. Некоторые из вас вступят в брак или родят ребёнка. Складывается впечатление, что удача теперь на вашей стороне, ведь многие долгосрочные цели теперь кажутся легкодостижимыми. Возможности появляются будто из ниоткуда, но будьте осторожнее – используйте свою удачу с умом.

Магические ингредиенты: Приворотное масло. Ведьмы использовали это масло для усиления своей привлекательности. Обычно они обмакивали в него кусочек ваты и носили его в специальном красном или розовом мешочке. Более того, они также клали такие кусочки ваты в сумки или даже в карманы.

5. Лев: астрологические предсказания на 2020

Прошлый год был довольно трудным. Казалось, что ваша повседневная жизнь становилась с каждым разом все сложнее и сложнее. В какой-то момент вы даже могли подумать, что настал конец. Но нет, вы все ещё живы. Поздравляем, вы со всем справились. Этот год будет немного другим. Ваше здоровье улучшилось (с декабря 2019), и в вашей повседневной жизни возобновился баланс. Хаос прошлого года все ещё не закончился, но в тоже время вы изменились и стали сильнее.

В этом году в любой день ваша жизнь может измениться. Возможно вы переедете, поменяете работу или же встретите свою вторую половинку, которая сделает каждый день вашей жизни особенным. Вам следует быть осторожнее, но этот год все же сможет компенсировать вам все то плохое, что случилось с вами в прошлом году.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан солнца. Солнце – ваш покровитель. Вы можете использовать его энергию для того, чтобы избавиться от негатива, который вам принёс предыдущий год.

6. Дева: астрологические предсказания на 2020

Да, мы знаем, прошлый год был очень сложным, но вы совершили много хороших поступков, которыми можно гордиться. Несмотря на то, что ваша энергия теперь на исходе, этого того стоило, ведь теперь вы видите результаты. В декабре 2019 что-то изменилось. Да, потребуется время для того, чтобы вы смогли увидеть результаты, но, поверьте, оно того стоит. Этот год подарит вам много новых возможностей.

В первую очередь, в вашей личной жизни произойдут важные перемены. Несмотря на то, что в прошлом году все было не совсем гладко, в этом году оптимизм поможет не сойти с назначенного пути. У вас может родиться замечательная идея, которая решит вашу судьбу. В целом этот год будет довольно плодотворным, и все ваши начинания окажутся успешными.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан трёх королей. Этот ладан использовался в алхимии для привлечения успеха и удачи.

7. Весы: Астрологические предсказания на 2020

В вашем доме и личной жизни собралось слишком много силы. Несмотря на то, что вам было сложно, вы смогли прорваться и решиться на определённые перемены. Вы смогли это сделать, и теперь все по-другому. Юпитер обозначает новое начало для вашей семьи и личной жизни. Вы можете заметить, что ваше либидо повысилось.

Более того, новый год продолжит вносить изменения в вашу повседневную жизнь. Уран подарит вам новые возможности, которые позволят вам улучшить свое здоровье. Плывите по течению и ищите знаки. Удача может ждать вас в самых неожиданных местах. К тому же, этот год также позволит вам стать богаче, особенно в сфере недвижимости.

Магические ингредиенты на 2020: Очищающий ладан. Ведьмы использовали его практически каждый день для того, чтобы очистить свою ауру. Избавьтесь от негатива прошлых лет и призовите силы добра.

8. Скорпион: астрологические предсказания на 2020

В прошлом году обстановка стала сильно накаляться, в особенности это затронуло ваши личные и рабочие отношения. Вы пытались решить этот вопрос, скорее всего летом, но у вас вероятнее всего ничего не получилось. В 2020 году стабильность не вернётся в ваши отношения. Вы встретите новых друзей, но при этом потеряете старых. Перемены настали. Постарайтесь найти новый подход к этой проблеме. Возможно вам придётся приложить больше усилий, чтобы удержать своего любимого человека.

В тоже время, новое расположение Юпитера создаёт прекрасную возможность укрепить связь со старыми друзьями. На эту сферу вашей жизни в прошлом году негативно повлияли Сатурн и Плутон. Теперь же, с появлением Юпитера, вы должны усилить связь со своими друзьями и заново зажечь любовь, которая раньше вас вдохновляла.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан Марса. Марс – ваш покровитель. Он поможет вам направить вашу страсть в нужное русло.

9. Стрелец: астрологические предсказания на 2020

Ваша планета-покровитель провела целый год в вашем знаке Зодиака, что подарило вам много вдохновения и позволило найти интересные решения для всех ваших проблем. Тем не менее, на вас также оказывали сильное давление касательно вашей карьеры и финансов. Вам все ещё стоит поработать над своим ежедневным графиком и следить за своим здоровьем. Несмотря на это, ваша жизнь будет постепенно меняться.

В 2020 вы сосредоточитесь на своих финансах, в частности на том, как вы распоряжаетесь своими доходами и решаете вопросы с долгами. К счастью, вам скорее всего удастся обеспечить себе более высокий доход. Не стоит упускать такую возможность. Когда у вас появятся деньги, не стоит влезать в ещё большие долги. Вместо этого потратьте их на себя и оплатите счёта. Также выделите время и подумайте над тем, какие возможности подарил вам 2019, поскольку возможно вам выпадет шанс воплотить их в реальность в этом году.

Магические ингредиенты на 2020: Масло процветания. Теперь, когда ваша планета-покровитель оказалась в вашем втором солнечном доме, вам следует сосредоточиться на своих финансах

10. Козерог: астрологические предсказания на 2020

Прошлый год выдался очень непростым. Вы начали сомневаться во всем, во что верили раньше. Знаете, как говорят? Самый тёмный час – перед рассветом. Все меняется очень стремительно. Юпитер вошёл в ваш знак Зодиака, изменив вашу внутреннюю энергию. Да, Юпитер не решит все ваши проблемы волшебным образом, но все же у вас есть шансы найти довольно неожиданные решения.

Более того, с Ураном в вашем 4-ом доме, перемены все ещё будут беспокоить вас и вашу семью. Юпитер на вашей стороне, поэтому проблемы перестанут казаться такими серьёзными. В тоже время, новое положение Юпитера пробудит ваш оптимизм. Постарайтесь использовать это по максимуму. Рисковать пока ещё не стоит, но уже пора задуматься о будущем. На протяжении этих 12-ти месяцев, вам выпадет шанс достичь чего-то великого.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан трёх королей. Он использовался в алхимии для привлечения успеха и удачи.

11. Водолей: астрологический прогноз на 2020

Словами не описать ту темноту, которую вы чувствовали все прошлые годы. Вам было несладко. Но теперь это все осталось позади, с чем мы вас и поздравляем. Это ваша победа. И да, вас ждут перемены. Возможно вы уже это почувствовали. Тем не менее, вам все ещё нужно решить кое-какие вопросы. Этот год – подготовка к тому, что вас ждёт в будущем. Юпитер поможет вам вновь обрести – пусть и частично – утраченный оптимизм. Жизнь перестанет вас разочаровывать.

В тоже время вам может показаться, что вами руководит какая-то божественная сила и помогает вам идти вперёд тогда, когда вы готовы упасть. Такое вмешательство может и не быть очевидным, но оно все же есть. Помните, что этот год послужит основой до чего-то замечательного. Будьте готовы и не упустите свой шанс.

Магический ингредиент на 2020: Бензоин. Теперь, когда темнота отступила, настало время призвать силу света в свою жизнь.

12. Рыбы: астрологические предсказания на 2020

Прошлый год послужил напоминанием того, что ваша социальная жизнь может предоставить вам не только новые возможности, но и опасные ловушки. Все ваши новые отношения оказались неудачными. Тем не менее, посреди всего этого хаоса вы познакомились с сильными людьми, которые расширили ваши горизонты. В этом году произойдёт много чего интересного. С появлением Юпитера, вам улыбнётся удача.

В тоже время вас будут ждать новые возможности. Ваши новые знакомые откроют для вас двери как в личной жизни, так и в профессиональной. Двигайтесь вперёд шаг за шагом и постарайтесь никого не осуждать. Если ваша работа связана с интернетом и технологиями, в этом году вас ждут хорошие новости касательно вашей карьеры.

Магические ингредиенты на 2020: Ладан Юпитера. Юпитер – ваш покровитель. Он подарит вам новые возможности в вашей социальной жизни.

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