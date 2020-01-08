Астропрогноз на каждый месяц 2020 года для Козерога

По словам профессиональных астрологов 2020 год для Козерога выдастся чрезвычайно удачным!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 7 мин. Просмотров 14 Опубликовано 08.01.2020

Январь

Начало года для Козерога обещает быть довольно тревожным. События в деловой сфере будут развиваться слишком стремительно, а неспешный Козерог не будет успевать правильно оценивать ситуацию. Астрологи рекомендуют личностям данного знака не спешить с выводами и доверять только тому, что они видят своими глазами. Правильный анализ ситуации в январе позволит Козерогу в ближайшие месяцы стать главным претендентом на высокую должность. По крайней мере, Солнце в январе будет гостить в Козероге, а это хороший знак для людей, которые привыкли анализировать ситуацию и делать выверенные шаги вперед.

Февраль

С приходом февраля Козерога захлестнут чувства. Марс входит в знак Скорпиона, а значит, у представителя знака Козерог появится непреодолимая тяга к противоположному полу. Можно предположить, что этот человек заведет служебный роман. Вот только месяц не подходит для интриг и развлечений. Более того, есть вероятность, что вашими слабостями в феврале могут воспользоваться недоброжелатели, которые скомпрометируют вас или попытаются шантажировать. Подставляться в этом месяце, значит, загубить все благие начинания и выйти из битвы за «место под Солнцем». Поэтому будьте предельно осторожны и не дайте конкурентам ни единого шанса.

Март

Этот период обещает стать самым удачным месяцем для представителей знака Козерог. Здесь важно не упустить момент и находиться в гуще событий. Присутствие Солнца в Рыбах указывает на удачу в материальном плане, а значит, подопечный Меркурия может выиграть крупную сумму в лотерею или получить неожиданную прибавку к зарплате. Не исключено также, что в марте рядом с Козерогом появится человек, который станет его спонсором и покровителем. С его поддержкой представителю данного знака будет гораздо легче строить карьеру и осуществлять свои желания. Астрологи советуют лишь проявлять деликатность и обходительность с таким человеком.

Апрель

Марс в Водолее, а значит, особый упор представители знака Козерог должны сделать на материальный достаток и возможность обогащения. В апреле этого можно достичь, заключив выгодный контракт. Звезды подсказывают, что Козерог будет удачлив в этом месяце при обращении с документами и ценными бумагами, а значит, за возможный подвох можно не волноваться. С другой стороны сам представитель данного знака может рискнуть репутацией и попробовать обманом завладеть крупной суммой или выиграть желаемый тендер. Делать это нужно крайне осторожно. Удача будет благоволить Козерогам, но цена ошибки в данном случае будет слишком высока.

Май

Солнце в пятом доме, и этот факт позволяет предположить необыкновенную радость в жизни Козерогов, связанную с домом и близкими людьми. Возможно, в этом месяце у Козерога появится ребенок или они узнают о скором пополнении в семействе. А может быть, пришла пора обзавестись семьей и подопечному Меркурия в мае сделают предложение руки и сердца. Как бы то ни было, данный период подходит для того, чтобы улучшить отношения с близкими людьми и найти общую цель в жизни. По сути, это отправная точка, с которой Козерог начинает шагать по жизни рядом с самыми близкими людьми.

Июнь

Июнь рискует отметиться тратой денег, которые не вернутся. Возможно, вам предстоит оказать безвозмездную помощь близкому человеку или потратить деньги на собственное оздоровление. А вот одалживать деньги, в надежде, что их вернут, не стоит. Вероятность что это произойдет, слишком мала. Также не стоит вкладывать средства в развитие или совершать крупные покупки. Ретроградный Сатурн намекает на то, что эти деньги потратятся впустую. Напротив, конец июня лучше потратить на поиск подработки, ведь денег Козерогу в этот период будет явно не хватать. Обратите внимание на работу, не связанную с вашей профессиональной деятельностью.

Июль

Этот месяц не подходит для того, чтобы раскрывать окружающим свои планы. Ретроградный Сатурн входит в знак Козерога, а значит, в этот период ваше оружие – скрытность и четкое манипулирование другими людьми. Вы имеете все возможности проявить себя в качестве «серого кардинала» действуя за спиной у руководителя или пользуясь наивностью коллег. Помните, чужими руками можно встроить себе дорогу к новой жизни. Главное, чтобы потом вас не заела совесть. В остальном же месяц пройдет без особых потрясений, если вы сами не будете провоцировать скандалы со своей второй половинкой. Ретроградный Меркурий в Раке указывает на то, что конфликты могут быть и очень бурные.

Август

Наибольшее влияние на представителей знака Козерог в этот период будет оказывать Луна. На душе у этого человека будет неспокойно, возможно из-за проверки контролирующих органов или же из-за ссоры с любимым человеком. Козерог будет чувствовать свою вину, но не сделает и шага, чтобы исправить положение. Астрологи советуют переступить через собственные принципы и быть честным с окружающими. Большого наказания вы не получите, а сказав правду, сохраните достоинство, и докажете, что вы человек, которому можно доверять. Данный месяц отлично подходит для того, чтобы разобраться в себе и решить душевные проблемы, которые волнуют вас который месяц.

Сентябрь

Венера входит в знак Рака, а значит, наступает лучшее время для того, чтобы примириться с самыми близкими людьми и расставить точки над «i» с теми, кого вы однажды сильно обидели. Козерогу стоит умерить свою гордыню, ведь другого шанса успокоить душу и сблизиться с человеком, который вам дорог, уже не будет! Кроме прочего, Солнце в Деве ясно дает понять, что настало время наводить порядок в собственной жизни, а примирение, один из главных пунктов в этом списке. Кстати, сентябрь подходит для того, чтобы наладить отношения с коллективом, расставить приоритеты и впредь не конкурировать с теми, кто вам не соперник.

Октябрь

Если вы мечтаете об отдыхе, лучшего месяца для того, чтобы развеяться, просто не найти. Марс в Овне отметится ретроградным движением, а значит, о деловой сфере стоит на время забыть. Лучше посвятить октябрь налаживанию отношений со своими детьми и родителями. В идеале стоит отправиться в путешествие по родной стране. Козерогу будет некомфортно в другом климате и среди людей с чужой культурой, а путешествия по своей родине – идеальный вариант отдыха и получения новых знаний. К слову, деловитый Козерог и здесь может начать подыскивать варианты для трудоустройства или развития бизнеса. Ничего не поделаешь, такова его натура.

Ноябрь

Ноябрь 2020 года может стать тревожным месяцем в жизни Козерогов, а все из-за опасности травматизма, которой подвергнутся личности данного знака. Чтобы избежать ушибов и переломов подопечным Меркурия необходимо следить за своими поступками и словами, а еще, соблюдать технику безопасности на рабочем месте и при занятиях спортом. К слову, дальние поездки в этом месяце также могут быть опасными, а значит, если таковые предвидятся, постарайтесь отказаться от них хотя бы на период нахождения Луны в Скорпионе. Кстати, это время подходит для занятий любимым хобби и появления в жизни Козерога новых увлечений.

Декабрь

Последний месяц года пройдет под знаком деловой активности Козерогов и новых побед. Венера гостит в Скорпионе, а значит, у Козерога появится невероятная притягательность, которой он начнет покорять нужных ему людей и склонять их к положительным для себя решениям. К тому же во второй половине месяца Солнце войдет в знак Козерога, благодаря чему эффективность представителя данного знака как руководителя станет очевидна буквально всем. Можете рассчитывать на то, что в последних числах года Козерогу предложат должность управляющего компанией или другой важный пост. Благодаря назначению жизнь этого человека изменится кардинально!

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