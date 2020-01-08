Астропрогноз на каждый месяц 2020 года для Стрельца

По словам профессиональных астрологов, этот год обещает быть для Стрельцов невероятно ответственным!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 8 Опубликовано 08.01.2020

Январь

Уже в январе к Стрельцам придет осознание того, что в этом году есть все возможности сделать свою жизнь лучше и стать успешнее. Однако для этого придется отказаться от прежней разгульной жизни и сосредоточиться на построении карьеры. Что выбрать, решать самим Стрельцам, но астрологи замечают, что подобного шанса выйти на новый уровень в 2020 году не представится, а значит, пришла пора «брать быка за рога». Кроме того, начало нового года покажет, что у Стрельца не так все безоблачно в финансовом плане, а значит, нужно искать новые способы заработка.

Февраль

Овен в Стрельце, а значит, в этом месяце вы будете, как никогда, деловиты и нацелены на результат. Если у вас есть рискованные задумки, смело беритесь за их осуществление. Ваш оптимизм и стремление к победе будут покорять окружающих, а значит, найдется немало людей вокруг, которые захотят помочь вам и даже предложат открыть собственное дело. Возможно, именно в феврале вы осознаете, к чему следует стремиться в ближайшем будущем и в чем ваше призвание. Не забывайте и про здоровье. Венера в Водолее говорит о том, что вы можете быть беспечны в плане собственного здоровья, а значит, рискуете подхватить инфекционное заболевание, которое придется перенести в постели.

Март

Энергетика позитивного развития и становления будет преследовать Стрельца и в марте. На улучшение доходов личностям данного знака стоит рассчитывать хотя бы потому, что Юпитер вошел в знак Козерога. Это значит, представитель данного знака станет степеннее и рассудительнее, станет разумнее относиться к деньгам и перестанет совершать бездумные покупки. Именно в марте произойдет осознание того, как следует жить и к чему стремиться, а значит, произойдут главные трансформации, связанные со Стрельцом. Возможно, этот человек откажется от вредных привычек или задумается о смене работы.

Апрель

В этом месяце может произойти событие, которое перевернет чувственный мир Стрельца. Представитель данного знака рискует встретить человека, которого полюбит с первого взгляда. Будьте уверены, если подобная встреча случится, Стрельца не остановит ни собственная семья, ни обручальное кольцо на пальце своего избранника. Меркурий в Рыбах говорит о том, что вам придется пройти серьезные испытания, чтобы быть вместе. Отважные Стрельцы вряд ли остановятся перед преградой, а значит, если подопечные Юпитера не откажутся от своих намерений, можно ожидать скорой помолвки, а затем и свадьбы.

Май

В мае Стрельцы продолжат углубленно заниматься проблемами семьи и обустройством личной жизни. Будьте готовы к конфликту со своим ребенком, ведь находящая в оппозиции Венера обострит внутрисемейные конфликты и выведет на поверхность все недопонимания, которые до некоторых пор были скрыты. Возможно, придется отказаться от чего-то важного для вас, чтобы быть рядом со своим ребенком или дать ему то, что необходимо для жизни. Будьте готовы жертвовать своим временем и своими средствами ради будущего ваших детей. По словам астрологов, важно все делать с душой и не жалеть об упущенных возможностях.

Июнь

Лучшим месяцем для накоплений станет июнь. Пока ретрограден Сатурн, не стоит проявлять свои карьерные амбиции и воевать с конкурентами. Лучше посвятить это время укреплению своего жилища. Вы можете тратить деньги на ремонт или приобретение дачи, можете задуматься о собственном деле и арендовать офис. В общем, данный период идеально подходит для закладки фундамента будущей работы или полноценного отдыха всей семьей. А вот подписывать важные документы в июне не следует. Есть вероятность, что в будущем у вас могут возникнуть серьезные проблемы из-за бездумно поставленной подписи.

Июль

Не самый простой месяц для личностей знака Стрелец. Вероятно, с одним из ваших родственников случится несчастье, и ему понадобится помощь. Если это действительно так, проявите должное участие и уделите внимание человеку, который вам близок. А еще июнь может огорчить вас другим неприятным известием. Велика вероятность, что человек, которому вы полностью доверяли, замышляет предательство за вашей спиной. Эта информация заставит вас пересмотреть свое отношение к близкому окружению. Вообще помните, что ваша болтливость не доведет до добра, а значит откровенничать можно далеко не со всеми.

Август

В середине августа, когда Солнце начнет гостить во Льве, у Стрельца появятся перспективы для трудоустройства за границей. Это важный шаг, а потому легкомысленным Стрельцам стоит все хорошенько обдумать, прежде чем отправиться в вояж. Есть риск, что ваша разлука с любимым человеком станет причиной будущего расставания или даже развода. Поэтому, если поступит подобное предложение, соглашайтесь на него только с условием переезда всей семьи. В противном случае работа за границей не принесет вам ничего хорошего. А вообще, звезды говорят о том, что вы вполне можете найти себе применение рядом с домом. Для этого у вас нет препятствий.

Сентябрь

В сентябре работа полностью захватит Стрельца. Придется решать не только свои вопросы, но и помогать коллегам, благодаря чему представитель данного знака станет негласным лидером коллектива. Это не останется без внимания руководства. Марс по прежнему в Овне, а значит, если Стрельцу поступит деловое предложение возглавить коллектив, можете без раздумий принимать его. У вас обязательно все получится. В то же время старайтесь не пользоваться служебным положением в личных целях. В этом месяце любое ваше противоправное действие может обернуться скандалом и даже судебным разбирательством.

Октябрь

Активный Стрелец в этом месяце может завести служебный роман. Неуемная жажда любви будет толкать этого человека на безумные поступки. Благодаря им Стрелец сможет покорить и завоевать сердце любимого человека. Присутствие Венеры в Весах говорит о том, что такие отношения вполне могут обернуться появлением на свет ребенка. Правда, воздержитесь от того, чтобы предавать огласке подобные отношения. Общественность может не понять ваш выбор и даже осуждать вас за это. Лучше просто наслаждаться жизнью в объятиях друг друга, не вынося свои отношения на суд общественности.

Декабрь

Солнце в Стрельце, а значит, наступает самый удивительный месяц для подопечных Юпитера. В этот период у вас будет получаться абсолютно все. Более того, судя по нахождению Сатурна и Юпитера в Козероге, вы можете рассчитывать на удачу в игре, а также на счастливое стечение обстоятельств. Возможно, вам повезет выиграть в лотерею или же вы неожиданно узнаете о доставшемся вам наследстве. Важно лишь не сидеть, сложа руки, а действовать, рисковать и соглашаться на авантюры, которые подбрасывает вам жизнь.

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