В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Напряженность из-за действий США в адрес Ирана могут привести к развязыванию конфликта в мире в целом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу RT.

«Ситуация очень непростая. Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряженность, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом», — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что если стороны не сядут за стол переговоров, то ситуация может усугубиться до очень тяжелых последствий.

«Только переговоры и правильные, мудрые решения могут остановить этот серьёзный конфликт», — заключил политик.

Ранее в комментарии РИА Новости Чепа оценил заявление Дональда Трампа о решении ввести новые экономические ограничительные мера в адрес Тегерана. По мнению российского депутата, президенту США пришлось пойти на «мягкое решение» под давлением демократов, несмотря на обещание нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают.